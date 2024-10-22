В будущем нам всем придется умереть в возрасте 50 лет. Солдат заперт в бункере на нейтральной полосе. Фильмы также снимаются на языке кумаони.
За главный приз PÖFF будут соревноваться 18 фильмов
«Будет захватывающая программа как тематически, стилистически, так и географически», - говорит директор кинофестиваля «Темные ночи» Тийна Локк о главной конкурсной программе этого года.
18 свежих фильмов лично представят в Таллинне их авторы - это представительная программа PÖFF, где демонстрируются новейшие произведения авторов, уже зарекомендовавших себя в киномире и ориентированных на более широкую аудиторию.
«Как и многим другим мировым кинофестивалям, в этом году нам было сложнее составить программу, потому что из-за пандемии производство фильмов было временно приостановлено. Несмотря на это, мы гордимся тем, что нашли достаточно сильных фильмов», - сказала Локк.
В подборке представлено киноискусство Европы, Азии, Северной и Южной Америки, а также Филиппин, Сингапура, Колумбии, Монголии и Южной Кореи.
Самый молодой автор - 32-летний филиппинец Петерсен Варгас, а самый старший - 70-летний Эран Риклис. Последний также является самым признанным режиссером основной конкурсной программы, фильмы которого неоднократно демонстрировались на крупнейших мировых фестивалях, а самые известные фильмы которого «Лимонное дерево» и «Танцующие арабы» также были показаны на PÖFF.
Грек Дэннис Илиадис, сделавший себе имя в Голливуде фильмом ужасов «Последний дом слева», представит на PÖFF свой новый психологический триллер «Жужжащее сердце» - девушка приглашает юношу к себе, чтобы познакомить его со своими родителями, но вместо медового месяца их ждет маниакальная игра на выживание.
Французский режиссер Анн Ле Ни, пожалуй, наиболее известна как актриса, снявшаяся в фильме «1+1» Эрика Толедано и Оливье Накаша. На фестивале PÖFF состоится премьера ее фильма «Просто скажи, что любишь меня» - психологического триллера о семье, жизнь которой выходит из-под контроля в лабиринтах обмана. В картине снялись Омар Си и Ванесса Паради.
Украинским солдатам посвятил свой фильм «Мышеловка» Сергей Касторных - это история выживания, которая начинает разворачиваться, когда взрыв снаряда оставляет солдата, сражавшегося на передовой, в ловушке в бункере.
Война убивает любовь в фильме «Глухие влюбленные», сценарий которого написал российский режиссёр Борис Гуц, живущий в изгнании. Одной из стран-производителей кинокартины является Эстония. Предыдущий фильм Гуца «Минск» был посвящен событиям в Белоруссии и снят в Эстонии.
Эстония также внесла свой вклад в фильм латвийского режиссера Юриса Курсиетиса «Возвышенные», в котором безопасная жизнь латвийско-немецкой пары рушится, когда мужчину-лесопромышленника обвиняют в коррупции.
Возможности научно-фантастического кино исследует в своем фильме «Могу ли я пригласить свидетеля?» канадский режиссер Энн Мари Флеминг, которая подходит к будущему Земли с неожиданной точки зрения - для устойчивого развития планеты все люди должны умирать в возрасте 50 лет.
Язык кумаони звучит наряду с хинди в «Костре» индийского режиссера Винода Капри, меланхоличной проникновенной балладе о бессмертной любви на умирающей земле в деревне у подножия Гималаев. Мы наблюдаем здесь актерский дебют 76-летнего Падама Сингха Капри и 70-летней Хиры Деви - обычных людей из этого района.
Всего запланировано 11 мировых и семь международных премьер.
Вне конкурса в Эстонии впервые будет показана абсурдистская комедия Моники Сийметс «Черная дыра», премьера которой состоялась на одном из самых известных в мире фестивалей фантастических фильмов Fantastic Fest в Остине.
Фильмы конкурсной программы:
«Сто литров домашнего пива» (Финляндия-Италия), режиссер Теэму Никки
«Мышеловка» (Украина), режиссер Сергей Касторных
«Империя кроликов» (Турция-Мексика-Хорватия), режиссер Сейфеттин Токмак
«Глухие влюбленные» (Эстония-Сербия), режиссер Борис Гуц
«Могу ли я пригласить свидетеля?» (Канада), режиссер Энн Мари Флеминг
«Семя пустыни» (Колумбия), режиссер Себастьян Парра Р
«Просто скажи, что любишь меня» (Франция), режиссер Анн Ле Ни
«Читая "Лолиту" в Тегеране» (Италия-Израиль), режиссер Эран Риклис
«Иногда по ночам мне хочется гулять» (Филиппины-Сингапур-Италия), режиссер Петерсен Варгас
«Порочный круг» (Южная Корея), режиссер Сан Бом Ку
«Розовая леди» (Израиль-Италия), режиссер Нир Бергман
«Мальчик в розовых штанах» (Италия), режиссер Маргерита Ферри
«Жужжащее сердце» (Греция-США), режиссер Дэннис Илиадис
«Возвышенные» (Латвия-Эстония-Греция), режиссёр Юрис Курсиетис
«Костер» (Индия), режиссер Винод Капри
«Американка» (Чехия-Словакия-Швейцария), режиссер Виктор Тауш
«Водитель безмолвного города» (Монголия), режиссер Жанчивдоржийн Сэнгэдорж
«Тень» (Эстония), режиссер Яак Кильми
Вне конкурса:
«Черная дыра» (Эстония), режиссер Моника Сийметс
«История любви ворчуна» (Финляндия), режиссёр Мика Каурисмяки
Главный приз фестиваля составляет 20 000 евро и предоставляется городом Таллинном.
Полная программа фестиваля будет объявлена 1 ноября.
Кинофестиваль «Темные ночи» пройдет в этом году с 8 по 24 ноября.
Фестиваль представляют Elisa и Nordic Hotel Forum. Elisa поддерживает устойчивое существование эстонской культуры, создавая и предлагая отечественную аудиовизуальную продукцию и поддерживая киноискусство. Nordic Hotel Forum является местом размещения гостей PÖFF с 2008 года, а в 2019 году был удостоен титула «Друг культуры».
С основной конкурсной программой можно ознакомиться здесь.