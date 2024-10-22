За главный приз PÖFF будут соревноваться 18 фильмов

«Будет захватывающая программа как тематически, стилистически, так и географически», - говорит директор кинофестиваля «Темные ночи» Тийна Локк о главной конкурсной программе этого года.

18 свежих фильмов лично представят в Таллинне их авторы - это представительная программа PÖFF, где демонстрируются новейшие произведения авторов, уже зарекомендовавших себя в киномире и ориентированных на более широкую аудиторию.

«Как и многим другим мировым кинофестивалям, в этом году нам было сложнее составить программу, потому что из-за пандемии производство фильмов было временно приостановлено. Несмотря на это, мы гордимся тем, что нашли достаточно сильных фильмов», - сказала Локк.

В подборке представлено киноискусство Европы, Азии, Северной и Южной Америки, а также Филиппин, Сингапура, Колумбии, Монголии и Южной Кореи.

Самый молодой автор - 32-летний филиппинец Петерсен Варгас, а самый старший - 70-летний Эран Риклис. Последний также является самым признанным режиссером основной конкурсной программы, фильмы которого неоднократно демонстрировались на крупнейших мировых фестивалях, а самые известные фильмы которого «Лимонное дерево» и «Танцующие арабы» также были показаны на PÖFF.

Грек Дэннис Илиадис, сделавший себе имя в Голливуде фильмом ужасов «Последний дом слева», представит на PÖFF свой новый психологический триллер «Жужжащее сердце» - девушка приглашает юношу к себе, чтобы познакомить его со своими родителями, но вместо медового месяца их ждет маниакальная игра на выживание.