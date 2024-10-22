Что делать, если забыли PIN-код банковской карты?

«За первые девять месяцев мы были вынуждены заблокировать более тысячи банковских карт в Эстонии, потому что люди неправильно вводили PIN-код более трех раз, – отмечает Корк. - Каждый из нас наверняка был в ситуации, когда в момент оплаты карта вдруг блокируется, а нужный код совсем не вспоминается. Пытаться ввести случайные комбинации - плохая идея».

Чтобы избежать таких ситуаций, карты оснащены системой, которая блокирует их после трех неверных попыток ввода PIN-кода. По словам эксперта, первое, что нужно сделать для защиты карты, - это выбрать пароль, который легко запомнить, но сложно угадать. Избегайте очевидных комбинаций вроде 0000 или 1234, а также данных, связанных с вами лично, например даты рождения. Вместо этого постарайтесь придумать пароль, который будет иметь для вас логическую связь.

Если вы все же забыли PIN-код, его можно легко восстановить через мобильное приложение или интернет-банк. «Для частных клиентов доступна функция проверки PIN-кода в любое время через интернет-банк или мобильное приложение, - объясняет Корк. - Просто войдите в свою учетную запись и подтвердите свою личность с помощью Smart-ID, Mobiil-ID или ID-карты». Важно, чтобы при проверке кода поблизости не было посторонних людей, и вы всегда держали пароль в секрете.

Корк также напоминает, что случаи кражи карт - не редкость, поэтому важно соблюдать правила безопасности. Храните карту в надежном месте, например в бумажнике, чтобы она не была на виду. Включите оповещения в банковском приложении, чтобы сразу узнать о подозрительных транзакциях. Если вы заметили что-то странное, заблокируйте карту и счет как можно скорее. При любых вопросах или проблемах можно обратиться в банк через сайт или по телефону.