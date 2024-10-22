В Нарве пройдет семейный день, посвященный переходу на эстоноязычное обучение

Разнообразные активности будут способствовать интересу детей к изучению эстонского языка и поддержат родителей, у которых есть вопросы, связанные с переходом. В программе игровые активности и квест для детей, а также беседы для родителей на эстонском и русском языках.

На бесплатное мероприятие приглашаются родители и дети дошкольного возраста (4–6 лет), а также школьники (1-6 классы).

По словам руководителя центра многоязычного образования Нарвского колледжа Анны Голубевой, семейный день предлагает возможность совместно найти способы поддержки детей и родителей при переходе на обучение на эстонском языке.

«Семейный день проводится в рамках Родительской академии, и мы стараемся предложить на мероприятии как можно больше практической помощи и возможностей для развития», - сказала Голубева.

Родители смогут принять участие в беседах, посвященных этапам усвоения второго языка (на русском языке), а также использованию лагерей и других практических возможностей для поддержки изучения эстонского языка (на эстонском языке). Беседы будут повторяться, чтобы родители могли ознакомиться с различными темами.

Дети дошкольного возраста и школьники смогут участвовать в соответствующих возрасту активностях, направленных на развитие их языковых навыков через игровые и интерактивные подходы. Дети смогут принять участие в квесте, заниматься различными активностями в нескольких пунктах , танцевать и играть в командные игры.

С обновляющейся программой мероприятия можно ознакомиться и зарегистрироваться на сайте.

Семейный день проводится в рамках серии встреч Родительской академии Тартуского университета Нарвского колледжа.