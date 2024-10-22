Россия запретила ввоз целого ряда овощей и зерновых из Казахстана через два дня после отказа последнего вступить в БРИКС - вышло неудачно, как раз накануне очередного саммита организации в Казани. Квота на временное проживание иностранцев в России на 2025 год уменьшена вдвое по сравнению с этим годом, впрочем, на фоне тотальных запретов на трудовую деятельность и рейды военкоматов рабочие и сами не хотят ехать в Россию. «Разговоры о важном» - специальный пропагандистский урок, который проводится во всех российских школах - после одобрения Владимира Путина начал проводиться и в детских садах.
РФ объявила торговую войну Казахстану, пропаганда пришла в детсады, квоты на мигрантов уменьшили в два раза. Обзор событий в России
Об этом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Почему-то иностранцы не хотят в Россию
В 2025 году в России будет выдано всего 5,5 тысяч разрешений на временное проживание иностранцев - это более чем в два раза меньше, чем в этом году (10,5 тысяч). Это следует из распоряжения российского правительства, опубликованного на минувшей неделе. При этом львиную долю квот (более 1,5 тысяч) получат Москва, Петербург и Московская область.
При этом совсем недавно - в 2021 году - размер этой квоты составлял 39 тысяч разрешений. То есть, за четыре года падение оказалось катастрофическим: почти в восемь раз.
По данным правительства, обвальное сокращение квот для иностранцев всего лишь следствие реального положения дел: например, за девять месяцев этого года квоты были израсходованы в России только на 20,4%. Притом, что из российских регионов в последние месяцы регулярно поступают сообщения об отсутствии работников в супермаркетах и службах такси - вплоть до приостановки деятельности отдельных торговых точек и операторов.
Этот парадокс объясняется очень просто. Во-первых, российские регионы вот уже больше года как под копирку принимают откровенно ксенофобские ограничения на работу мигрантов. Как правило, постановления российских губернаторов запрещают им работать в такси, в сфере транспорта, торговли и в образовании. Такие ограничения действуют сейчас более чем в половине регионов РФ. А там, где не действуют, - так не потому, что мигрантам готовы разрешать все подряд, а просто пока что не успевают с запретами.
Например, в начале этой недели запрет на работу мигрантов в сфере транспорта анонсировало правительство Свердловской области - сейчас регион остается единственным на Урале, где иностранным гражданам разрешено работать где угодно.
Во-вторых, особый трепет к мигрантам в последний год испытывают российские военкоматы. Еще бы, ведь это совершенно подконтрольный властям поток людей, которых можно безмерно контролировать, а значит и шантажировать. Например, на прошлой неделе миграционные органы Алтайского края отчитались о том, что поставили за год на воинский учет более 250 иностранцев, получивших российское гражданство. Из них почти 50 человек уже подписали контракт о прохождении военной службы, то есть отправились воевать в Украину.
Стоит ли после этого удивляться, что мигранты (а речь идет, конечно, прежде всего о гражданах государств Центральной Азии) будут выбирать для переезда любую другую страну, кроме этой дикой России?
«Разговоры о важном» - каждому детсадовцу
Всего лишь через две недели после того, как Владимир Путин на словах одобрил идею проведения «Разговоров о важном» для российских детей, начиная с пятилетнего возраста, детские сады по всей стране отчитались о первых проведенных мероприятиях. Журналисты издания «7х7» насчитали по меньшей мере 102 отчета об этих мероприятиях на страницах соцсетей дошкольных учреждений по всей стране.
«Разговоры о важном» - это такой специфический пропагандистский урок, который вот уже два года проводится по понедельникам в каждой российской школе и каждом колледже по спущенным сверху методичкам. Как правило, это псевдопатриотические высокопарные разговоры о великой русской культуре, березках и Гагарине, однако периодически в эту благодать вклиниваются уроки о том, как здорово и правильно Россия уничтожает Украину.
В начале октября в ходе онлайн-встречи Владимира Путина с финалистами педагогических конкурсов воспитательница детского сада из Вологды Надежда Воронцова предложила проводить это мероприятие не только для школьников, но и для малышей, начиная с пяти лет. Владимир Путин эту идею поддержал, и вот вся страна в едином порыве сразу же кинулась исполнять его поручение.
Согласно анализу соцсетей детских садов, их воспитанникам успели рассказать о «традиционных ценностях» и войне с Украиной. Кое-где в садики приглашали «ветеранов СВО», которые рассказывали детям о роли отца в семье, о том, что такое быть взрослым, и которые даже читали стихи собственного сочинения. Естественно, все это происходило под портретами Владимира Путина и российскими флагами, перед которыми детей выстраивали в ровные шеренги.
Но дальше всех пошла администрация детского сада №38 из поселка «Радуга» в поселке Рассвет Ростовской области. Они решили не ограничиваться теорией и перешли сразу к практике: детей отвезли в одну из воинских частей Южного военного округа, приняли в военно-патриотическую организацию «Юнармия», а также вручили подарок - диораму «Освобождение города Бахмут», которую один из солдат изготовил собственными руками. На диораме не только российские танки, но и разрушенные дома «освобожденного» Бахмута. Чтобы дети точно знали, что такое «русский мир».
Казахстан поплатился за БРИКС
Российские власти внезапно выяснили, что в сельскохозяйственной продукции из Казахстана (помидорах, дынях, болгарских перцах, чечевице и других культурах) присутствуют опасные микробы - возбудители множественных болезней. И запретили ввоз этих продуктов с территории Казахстана с 17 октября. Микробы оказались настолько опасными, что под запрет попала не только продукция, предназначенная для потребления в самой России, но и весь сельскохозяйственный транзит, следующий из Казахстана в российские морские порты для отправки в Европу.
Микробы обнаружились всего через два дня после того, как Казахстан объявил, что пока не будет подавать заявку на вступление в БРИКС - организацию, которую Россия позиционирует как альтернативу «Большой семерке» и вообще - «Коллективному Западу». Объявление Казахстана было тем более неуместным, что случилось аккуратно перед очередным саммитом БРИКС, который на этот раз принимает Россия (саммит проходит в Казани).
На саммите ожидается присутствие лидеров Китая, Индии, ЮАР, Ирана, Эфиопии, ОАЭ, Египта, Беларуси, Азербайджана и собственно Казахстана. Этот саммит был призван показать не только россиянам, но и вообще всем: никакой международной изоляции нет, Россию все «нормальные страны» безоговорочно любят и стремятся слиться с ней в торговом союзе. Вступление соседнего Казахстана в БРИКС выглядело бы на этом фоне эффектно и убедительно. Поэтому обиды на отказавшийся от вступления в БРИКС Казахстан в общем-то понятны.
Казахстан не имеет выхода к морям, и использует для экспорта своей сельскохозяйственной продукции российские морские порты. Как сообщают казахстанские СМИ, несмотря на отсутствие формальных запретов, грузы задерживают в портах по самым разным надуманным предлогам. То есть, идет полноценная торговая война, призванная показать, что в доме хозяин.
Для России это дело привычное. В разное время микробы (неясно, те же, что в казахстанских помидорах или какие-то другие) обнаруживались в турецких помидорах и яблоках, белорусской картошке и даже грузинской «Боржоми». Правда, кажется, что ни в одной из прошлых торговых войн Россия не выигрывала. Что, конечно же, не мешает ей пробовать проверенный метод снова и снова. Вдруг на этот раз и получится.