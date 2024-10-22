РФ объявила торговую войну Казахстану, пропаганда пришла в детсады, квоты на мигрантов уменьшили в два раза. Обзор событий в России

Об этом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.

Почему-то иностранцы не хотят в Россию

В 2025 году в России будет выдано всего 5,5 тысяч разрешений на временное проживание иностранцев - это более чем в два раза меньше, чем в этом году (10,5 тысяч). Это следует из распоряжения российского правительства, опубликованного на минувшей неделе. При этом львиную долю квот (более 1,5 тысяч) получат Москва, Петербург и Московская область.

При этом совсем недавно - в 2021 году - размер этой квоты составлял 39 тысяч разрешений. То есть, за четыре года падение оказалось катастрофическим: почти в восемь раз.

По данным правительства, обвальное сокращение квот для иностранцев всего лишь следствие реального положения дел: например, за девять месяцев этого года квоты были израсходованы в России только на 20,4%. Притом, что из российских регионов в последние месяцы регулярно поступают сообщения об отсутствии работников в супермаркетах и службах такси - вплоть до приостановки деятельности отдельных торговых точек и операторов.