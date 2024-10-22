Южная Корея рассматривает возможность отправки специалистов в Украину в ответ на участие военных из КНДР в войне на стороне России

По данным южнокорейской разведки, КНДР отправила в Россию около 1500 военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне ВС РФ. Всего, предполагает разведка, Северная Корея готовится отправить в РФ около 12 тысяч своих военнослужащих.

В связи с этим, заявил источник «Ренхап», в Сеуле рассматривают возможность отправки в Украину военных разведчиков, которые могли бы проанализировать северокорейскую тактику ведения боя или принять участие в допросах военных из КНДР, если они попадут в плен.

Власти Южной Кореи также рассматривают возможность и прямых поставок вооружений Украине, от которых эта страна пока воздерживалась. В случае таких поставок, заявил источник «Ренхап», приоритет будет отдан оборонительным, а не наступательным вооружениям.

Власти России информацию о привлечении северокорейских военных к боевым действиям в Украине на стороне ВС РФ не подтверждают, называя «противоречивой». Глава Пентагона Ллойд Остин 19 октября заявил, США пока не могут подтвердить или опровергнуть сообщения об отправке военных из КНДР в Россию для участия в войне.