Индикатор рынка недвижимости: о чем говорит активность сделок в столичных спальных районах

Однако в последние месяцы рынок был относительно статичным. В сентябре в Эстонии было заключено 1847 сделок купли-продажи квартир, что на несколько процентов меньше, чем в августе. Однако количество сделок явно выросло по сравнению с годом ранее.

«Похоже, что спад на рынке достиг своей самой низкой точки в прошлом году, и в будущем ожидается позитивное развитие», - сказал исполнительный директор портала Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.

О росте интереса покупателей говорит и увеличение количества запросов на портале Kinnisvara24. В сентябре количество обращений, связанных с продажей квартир, выросло более чем на 20%.

По статистике портала, количество предложений квартир выросло практически по всей Эстонии. В Таллинне больше всего квартир выставлено на продажу в районе Кристийне, где количество предложений выросло на 106%.

Большой рост также можно наблюдать в Пыхья-Таллинне (88%) и Ласнамяэ (79%). Из крупных городов количество предложений в Кохтла-Ярве выросло на 75,8%, а в Пярну – на 62%. В Тарту и Нарве рост предложений был скромнее – 24% и 14% соответственно.

В этих двух городах по сравнению с сентябрем прошлого года количество сделок также снизилось: в Тарту на пять процентов и в Нарве на 23%.