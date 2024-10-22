Количество предложений о продаже квартир значительно увеличилось по всей Эстонии. Что касается заключенных сделок купли-продажи, то их увеличение в сентябре в столичных спальных районах, а также в Вильянди, Кохтла-Ярве и Пярну указывает на постепенное восстановление рынка недвижимости.
Индикатор рынка недвижимости: о чем говорит активность сделок в столичных спальных районах
Однако в последние месяцы рынок был относительно статичным. В сентябре в Эстонии было заключено 1847 сделок купли-продажи квартир, что на несколько процентов меньше, чем в августе. Однако количество сделок явно выросло по сравнению с годом ранее.
«Похоже, что спад на рынке достиг своей самой низкой точки в прошлом году, и в будущем ожидается позитивное развитие», - сказал исполнительный директор портала Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.
О росте интереса покупателей говорит и увеличение количества запросов на портале Kinnisvara24. В сентябре количество обращений, связанных с продажей квартир, выросло более чем на 20%.
По статистике портала, количество предложений квартир выросло практически по всей Эстонии. В Таллинне больше всего квартир выставлено на продажу в районе Кристийне, где количество предложений выросло на 106%.
Большой рост также можно наблюдать в Пыхья-Таллинне (88%) и Ласнамяэ (79%). Из крупных городов количество предложений в Кохтла-Ярве выросло на 75,8%, а в Пярну – на 62%. В Тарту и Нарве рост предложений был скромнее – 24% и 14% соответственно.
В этих двух городах по сравнению с сентябрем прошлого года количество сделок также снизилось: в Тарту на пять процентов и в Нарве на 23%.
Среди районов Таллинна наибольшее снижение количества сделок произошло в Нымме (-54%). При этом больше всего сделок было совершено в Ласнамяэ и Мустамяэ. В других районах увеличение количества предложений не привело к значительной покупательской активности.
По сравнению с прошлым годом цена квадратного метра выставленных на продажу квартир снизилась в большинстве районов Таллинна и крупных городах Эстонии. Наибольшее снижение произошло в Хааберсти, Ласнамяэ и Мустамяэ, а также в Пярну, Тарту и Нарве. С другой стороны, в Пирита, Пыхья-Таллинне, Кристийне, Кохтла-Ярве и Вильянди продавцы запрашивают за квартиры более высокие цены, чем год назад.
В Пирита желаемая продавцами средняя цена квадратного метра выросла на целых 10%, хотя цены сделок практически остались на прошлогоднем уровне. В Нымме, Пыхья-Таллинне и Ласнамяэ сделки совершаются по более низким ценам. Например, в Нымме средняя цена квадратного метра упала более чем на 13%, а в Пыхья-Таллинне – на 9%.
«Средняя цена квадратного метра квартир в Пыхья-Таллинне, Пирита и Нымме достигла уровня, при котором трудно найти покупателей», - сказал Уйбомяэ.
В этих районах количество предложений квартир значительно увеличилось благодаря новым разработкам, но ожидания владельцев относительно цен часто превышают реальность. Например, собственники квартир в Пыхья-Таллинне и Пирита надеются получить за свою недвижимость такую цену, на которую просто не находится покупателей.
Особенно ожидания продавцов не соответствуют реальной ситуации на рынке в Кохтла-Ярве и Нарве. В Кохтла-Ярве разница между предложением и реальной ценой сделки составила целых 109%, а в Нарве – 33%. В Тарту, напротив, средняя цена квадратного метра предложений о продаже на пять процентов ниже цен реальных сделок.