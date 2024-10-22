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ФОТО Председатель парламента Украины прибыл с визитом в Эстонию

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Во вторник в Эстонию прибыл председатель парламента Украины Руслан Стефанчук. В рамках визита он проведет встречи с руководством страны и выступит с речью в Рийгикогу.

Во вторник утром Стефанчук встретился с председателем Рийгикогу Лаури Хуссаром, а позже выступит с речью перед парламентом. Речь будет доступна для просмотра в прямом эфире с синхронным переводом на эстонский и украинский языки.

Кроме того, спикер парламента Украины встретится с президентом Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом.

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