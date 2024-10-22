Во вторник в Эстонию прибыл председатель парламента Украины Руслан Стефанчук. В рамках визита он проведет встречи с руководством страны и выступит с речью в Рийгикогу.
ФОТО ⟩ Председатель парламента Украины прибыл с визитом в Эстонию
Во вторник утром Стефанчук встретился с председателем Рийгикогу Лаури Хуссаром, а позже выступит с речью перед парламентом. Речь будет доступна для просмотра в прямом эфире с синхронным переводом на эстонский и украинский языки.
Кроме того, спикер парламента Украины встретится с президентом Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом.