Центристская партия: депутат Рийгикогу должен получать зарплату за реальную работу

Председатель фракции Лаури Лаатс заявил, что сложная финансовая ситуация в стране требует солидарности и вклада от всех социальных групп, а для обеспечения чувства справедливости и повышения сплоченности в обществе нужно изменить порядок расчета заработной платы и компенсаций для депутатов.

«В рамках действующего закона зарплата депутата никак не зависит от его участия в работе комиссий и присутствия на заседаниях, от его выступлений или голосований, - сказал Лаатс. - Теоретически возможна ситуация, когда депутат вообще не участвует в работе парламента, но при этом нет законных оснований для сокращения его зарплаты или приостановки выплат. Пришло время внимательно отслеживать работу народных представителей в парламенте и выплачивать им зарплату соответственно их вкладу».

Центристская партия предлагает такой расклад: если депутат принимает участие как минимум в 85% заседаний, ему выплачивается 100% зарплаты.

«Если участие ниже 85%, зарплата снижается на 15%, а если оно даже ниже 70% или 50%, то зарплата уменьшается на 30% или 50% соответственно», - пояснил Лаатс.

Лаатс также отметил, что основой для расчета станет протокол голосований на заседаниях, за исключением уважительных причин отсутствия: «Кроме того, размер компенсаций должен быть связан с фактически выплачиваемой зарплатой. Если депутат был недостаточно активен и его зарплата была из-за этого сокращена, то и компенсации должны быть уменьшены».

Лаури Лаатс добавил, что такой подход уже применяется в ряде стран Европейского союза.

«Доверие эстонского народа к правительству и парламенту находится на низком уровне, и предложенные Центристской партией изменения могут повысить качество работы депутатов и улучшить репутацию парламента», - заключил Лаатс.