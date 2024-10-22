Мария Саранцева, работавшая секретарем визовой секции в посольстве Эстонии в Анкаре, 7 марта этого года представила свою научную работу в Университет Хаджи Байрама Вели, и 28 мая университет ее утвердил. Статья под названием «Рост национализма в Украине: психоаналитический подход Эриха Фромма» была опубликована в научном журнале Journal of Crises and Political Research («Журнал кризисных и политических исследований» - прим. ред. ), который выходит дважды в год.

В своей работе, основанной преимущественно на российских источниках, Саранцева утверждает, что корни украинского национализма лежат в травме, вызванной распадом Советского Союза. Она также называет Революцию достоинства 2013-2014 годов в Украине «госпереворотом», проводит параллели между современной Украиной и нацистской Германией, а также называет российское вторжение в Донецкую и Луганскую области в 2014 году «отделением Луганской и Донецкой республик».