Рынок новых автомобилей в Эстонии идет против европейской тенденции

В сентябре в странах Европейского Союза продали 809 163 новых легковых автомобиля, что на 6,1% меньше, чем в сентябре прошлого года. За девять месяцев этого года покупателям передали более 8 миллионов новых машин, что на 0,6% больше, чем за тот же период прошлого года.