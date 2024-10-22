В Европейском Союзе снижение на рынке новых легковых автомобилей продолжается второй месяц подряд, при этом сократились и продажи электромобилей, сообщил AMTEL.
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Рынок новых автомобилей в Эстонии идет против европейской тенденции
В сентябре в странах Европейского Союза продали 809 163 новых легковых автомобиля, что на 6,1% меньше, чем в сентябре прошлого года. За девять месяцев этого года покупателям передали более 8 миллионов новых машин, что на 0,6% больше, чем за тот же период прошлого года.
Несмотря на то, что продажи электромобилей в сентябре выросли на 9,8% по сравнению с прошлым годом, за девять месяцев их продажи снизились на 8,1%. В то же время рынок гибридных автомобилей продолжает активно расти. В сентябре их доля составила 32,8%, что превысило долю автомобилей с бензиновым двигателем (29,8%).