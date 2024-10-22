Во вторник, 22 октября, в 00:29 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Эйвере загорелась баня, пламя было видно снаружи. Баня находилась всего в шести метрах от жилого дома, и из-за сильного ветра существовала реальная опасность, что огонь перекинется на дом.
Пожар в бане поставил под угрозу и жилой дом
Для тушения пожара спасатели разобрали стеновые конструкции, и, действуя снаружи, локализовали огонь в 01:26. Полностью пожар был ликвидирован в 02:31. Жилой дом удалось спасти от возгорания. Причину пожара установить на месте не удалось.