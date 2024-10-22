Пожар в бане поставил под угрозу и жилой дом

Во вторник, 22 октября, в 00:29 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Эйвере загорелась баня, пламя было видно снаружи. Баня находилась всего в шести метрах от жилого дома, и из-за сильного ветра существовала реальная опасность, что огонь перекинется на дом.