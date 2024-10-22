Келли Сильдару отцу и брату: низко давать оценку, если сами еще фильма не видели

В передаче Сильдару говорила, что поначалу фокус фильма был сосредоточен на Келли как вундеркинде, но когда Лыхмус связалась с девушкой, подобного чувства больше не возникало.

«Было бы несправедливо рассказать историю в этом свете, это было бы похоже на ложь. Поэтому это было моим желанием – обыграть в фильме эту идею или послание, - сказала она. - Отношения с отцом стали сложными. Он больше не был моим тренером. Если в фильме вначале все казалось очень милым, то на самом деле все было не так».

Фильм наделал много шума еще до премьеры. Клубок из запутанных отношений, денег и многого другого вновь предстал перед общественностью, когда на прошлой неделе Келли Сильдару в передаче Õhtu! приоткрыла закулисье своего будущего фильма. По мнению ее брата Хенри, сестра перешла все границы и вчера он сделал пост в социальных сетях.

«Как может в нашей маленькой Эстонии произойти так, что слегка сумасшедшая лыжная семья, какой мы были более десяти лет, вместе путешествуя по всему миру от одного лагеря и соревнований к другим, дошла до бесконечных судебных тяжб?» - задался вопросом Хенри в своей публикации в социальной сети.