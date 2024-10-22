Сегодня в прокат выходит фильм «Келли: чужая мечта». Фристайлистка Келли Сильдару вместе с режиссером Хелен Лыхмус в передаче Telehommik рассказала как о фильме, так и об отношениях с отцом и братом.
Келли Сильдару отцу и брату: низко давать оценку, если сами еще фильма не видели
В передаче Сильдару говорила, что поначалу фокус фильма был сосредоточен на Келли как вундеркинде, но когда Лыхмус связалась с девушкой, подобного чувства больше не возникало.
«Было бы несправедливо рассказать историю в этом свете, это было бы похоже на ложь. Поэтому это было моим желанием – обыграть в фильме эту идею или послание, - сказала она. - Отношения с отцом стали сложными. Он больше не был моим тренером. Если в фильме вначале все казалось очень милым, то на самом деле все было не так».
Фильм наделал много шума еще до премьеры. Клубок из запутанных отношений, денег и многого другого вновь предстал перед общественностью, когда на прошлой неделе Келли Сильдару в передаче Õhtu! приоткрыла закулисье своего будущего фильма. По мнению ее брата Хенри, сестра перешла все границы и вчера он сделал пост в социальных сетях.
«Как может в нашей маленькой Эстонии произойти так, что слегка сумасшедшая лыжная семья, какой мы были более десяти лет, вместе путешествуя по всему миру от одного лагеря и соревнований к другим, дошла до бесконечных судебных тяжб?» - задался вопросом Хенри в своей публикации в социальной сети.
По его словам, в документальном фильме, посвященном сестре, содержится много лжи. Это касается и отца – Тыниса Сильдару - который параллельно был и тренером Келли, а также нюансов, связанных с дедушкой и бабушкой.
Сегодня Келли ответила в эфире Telehommik, что отношения с братом и отцом не изменились и что публикация в соцсети соответствует ожиданиям. «Они фильм не видели и не знают, что там. Их это пугает, поэтому и появилась публикация. На мой взгляд, низко высказываться по этому поводу, если сами не видели фильм», - сказала она.
В начале сентября Келли после длительной паузы, возникшей из-за травмы, вернулась в большой спорт и выступила на этапе кубка мира в Новой Зеландии, заняв там 7-е место. Сейчас она сконцентрирована на своем фильме. В ноябре она планирует поехать в Австрию, чтобы там тренироваться и соревноваться. «Я сейчас нахожусь в лучшей форме, чем когда бы то ни было», - сказала она.