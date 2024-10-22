Откуда государство знает, где и с кем я живу на самом деле?

Постоянным местом жительства человека считается тот адрес, с которым он, на основании регистров, связан больше всего. «Индекс местоположения отвечает одновременно на два вопроса: где и с кем живет человек. Иными словами, индекс способен установить, кто относится к тому же домохозяйству, что и рассматриваемый человек, и где они вместе живут», - объяснила Трасберг.

Вместе или отдельно?

«Вернемся к описанной выше семье, которая, согласно Регистру народонаселения, казалась разделенной на два домохозяйства с родителями-одиночками. Индекс местоположения по связям между людьми способен установить, что речь идет об одной семье. Таким образом может оказаться, что на самом деле они все-таки живут вместе», - уточнила Трасберг.

В ходе последней переписи населения в 2021 году Департамент статистики среди прочего использовал также методику индекса местоположения. В ходе переписи выяснилось, что доля семей родителей-одиночек составила 18% от всех домохозяйств.

В то же время согласно эстонскому социальному исследованию их было 16%, а в регистре народонаселения – 38%. Таким образом мы подтвердили предположение, что, согласно данным из Регистра народонаселения о местах жительства, количество семей родителей-одиночек значительно выше, чем в реальности.

Цель Департамента статистики заключается в произведении статистики о народонаселении. Это относится и к индексу места проживания, то есть результат индекса используется только в целях производства статистики и не влияет на информацию, которую люди сами указали о себе в регистре. Если численность жителей согласно регистру народонаселения указывает на размер налоговой базы местного самоуправления, то цель индекса места проживания – оценить число людей и домохозяйств, которые действительно проживают в местном самоуправлении, чтобы государство в целом и местные самоуправления могли планировать свои ресурсы и принимать решения о приоритетах.

Информацию о своем зарегистрированном месте жительства можно проверить в электронном регистре народонаселения.

Методика индекса местоположения описана в документе методики.

Таблица сопоставления данных о месте жительства согласно регистрам и согласно опросам доступна в статистической базе данных.

Познакомьтесь также с пояснениями к использованию адресных данных на странице Земельного департамента.