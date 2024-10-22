Департамент статистики и Регистр народонаселения имеют разные данные о месте проживания эстоноземельцев. Часто родители-одиночки на самом деле таковыми не являются. Чем отличаются данные регистров и почему важно знать правду, объясняет специалист.
Откуда государство знает, где и с кем я живу на самом деле?
«Место жительства человека согласно Регистру народонаселения не всегда совпадает с тем адресом, по которому человек живет в действительности», - говорит руководитель группы статистики населения и образования Департамента статистики Терье Трасберг.
Важно, где вы живете на самом деле
По словам Трасберг, причины этих несоответствий разные: предлагающиеся местным самоуправлением блага - например, бесплатный общественный транспорт, детские пособия - или искреннее желание поддержать налоговыми поступлениями свой родной край. Информация о месте жительства служит основанием для многих областей демографической статистики, например статистики внутренней миграции и домохозяйств. Поэтому важно, чтобы эти данные были достоверными и сопоставимыми.
По словам Трасберг, для предотвращения искажения статистики требуется установить наличие семьи даже тогда, когда по данным Регистра народонаселения ее члены не живут вместе
Часто члены одной семьи согласно данным Регистра народонаселения проживают по разным адресам. К примеру, если в семье с двумя детьми и двумя родителями мать вместе с одним ребенком зарегистрирована по одному адресу, а отец с другим ребенком - по другому адресу, то, согласно регистру, они являются двумя семьями с родителями-одиночками.
По словам Трасберг, для предотвращения искажения статистики требуется установить факт наличия семьи даже тогда, когда по данным Регистра народонаселения ее члены не живут вместе.
Что индексирует индекс?
Для минимизации возможности ошибки при определении действительного места жительства Департамент статистики разработал индекс местоположения. При определении места жительства человека индекс учитывает 18 различных источников данных, в том числе Регистр народонаселения.
Постоянным местом жительства человека считается тот адрес, с которым он, на основании регистров, связан больше всего. «Индекс местоположения отвечает одновременно на два вопроса: где и с кем живет человек. Иными словами, индекс способен установить, кто относится к тому же домохозяйству, что и рассматриваемый человек, и где они вместе живут», - объяснила Трасберг.
Вместе или отдельно?
«Вернемся к описанной выше семье, которая, согласно Регистру народонаселения, казалась разделенной на два домохозяйства с родителями-одиночками. Индекс местоположения по связям между людьми способен установить, что речь идет об одной семье. Таким образом может оказаться, что на самом деле они все-таки живут вместе», - уточнила Трасберг.
В ходе последней переписи населения в 2021 году Департамент статистики среди прочего использовал также методику индекса местоположения. В ходе переписи выяснилось, что доля семей родителей-одиночек составила 18% от всех домохозяйств.
В то же время согласно эстонскому социальному исследованию их было 16%, а в регистре народонаселения – 38%. Таким образом мы подтвердили предположение, что, согласно данным из Регистра народонаселения о местах жительства, количество семей родителей-одиночек значительно выше, чем в реальности.
Цель Департамента статистики заключается в произведении статистики о народонаселении. Это относится и к индексу места проживания, то есть результат индекса используется только в целях производства статистики и не влияет на информацию, которую люди сами указали о себе в регистре.
Если численность жителей согласно регистру народонаселения указывает на размер налоговой базы местного самоуправления, то цель индекса места проживания – оценить число людей и домохозяйств, которые действительно проживают в местном самоуправлении, чтобы государство в целом и местные самоуправления могли планировать свои ресурсы и принимать решения о приоритетах.
Информацию о своем зарегистрированном месте жительства можно проверить в электронном регистре народонаселения.
Методика индекса местоположения описана в документе методики.
Таблица сопоставления данных о месте жительства согласно регистрам и согласно опросам доступна в статистической базе данных.
Познакомьтесь также с пояснениями к использованию адресных данных на странице Земельного департамента.