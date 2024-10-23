Что делать, если вы столкнулись с травлей, притеснениями и домогательствами на рабочем месте? Как этому грамотно противостоять, куда обращаться? Об этом и многом другом - в очередном выпуске передачи «На кухне».
Лапает босс? Троллят коллеги? Грамотно противостоим травле и домогательствам на работе
Гость передачи Rus.Postimees «На кухне» - Неля Корнфельд, HR-менеджер и карьерный стратег.
- Меня действительно травят - или мне это только кажется?
- Как понять работодателю, что в коллективе или с работником что-то не так?
- Буллинг и харассмент на рабочем месте - разбираем конкретные примеры.
- Кто именно из работников обычно уязвим больше других?
- Советы HR-специалиста: как правильно реагировать работнику, к кому обращаться?
- Принимаем меры против травли и притеснений на рабочем месте - практические рекомендации для менеджеров.
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