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Лапает босс? Троллят коллеги? Грамотно противостоим травле и домогательствам на работе

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Что делать, если вы столкнулись с травлей, притеснениями и домогательствами на рабочем месте? Как этому грамотно противостоять, куда обращаться? Об этом и многом другом - в очередном выпуске передачи «На кухне».

Гость передачи Rus.Postimees «На кухне» - Неля Корнфельд, HR-менеджер и карьерный стратег.

  • Меня действительно травят - или мне это только кажется?
  • Как понять работодателю, что в коллективе или с работником что-то не так?
  • Буллинг и харассмент на рабочем месте - разбираем конкретные примеры.
  • Кто именно из работников обычно уязвим больше других?
  • Советы HR-специалиста: как правильно реагировать работнику, к кому обращаться?
  • Принимаем меры против травли и притеснений на рабочем месте - практические рекомендации для менеджеров.
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