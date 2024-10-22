Россия повышает цену на один из самых продаваемых напитков

Согласно новому законопроекту, минимальная цена за пол-литра водки составит 349 рублей, что эквивалентно 3,3 евро. Предложение Министерства финансов также предусматривает повышение цен на коньяк и бренди: пол-литра коньяка будет стоить 651 рубль, а бренди - 472 рубля. Новая ценовая политика должна вступить в силу с 1 января 2025 года и действовать до конца 2030 года.

Как указано в документе, цель регулирования розничных цен на крепкие алкогольные напитки - борьба с незаконным производством и продажей алкоголя. При установлении новых цен учитывались затраты на производство, сырье, логистику, а также ставки акцизов и уровень инфляции.

В июне этого года Министерство финансов России уже повышало минимальные цены на крепкие алкогольные напитки. Для водки минимальная цена составила 299 рублей, для бренди - 403 рубля, а для коньяка - 556 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

По состоянию на 2024 год цена на водку выросла примерно на 17%, на коньяк - на 17,09%, а на бренди - на 17,15%.

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года с целью борьбы с подделками. Согласно исследованию компании Romir, в России увеличилось количество активных потребителей водки. За последний год их число выросло на 0,5 процентных пункта и достигло 8,3%. Основными потребителями являются граждане старше 35 лет.