«Все думают, что я ведьма, которая лупит спортсменов, не кормит их и отбирает телефоны. Это неправда», - заявила Вяльбе, отбиравшая телефоны у своих подопечных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

«Примерно за месяц до Олимпиады мы всегда с девяти вечера забирали телефоны спортсменов и возвращали утром. Некоторые спортсмены сами приносили тренерам телефоны, потому что переживали, листая соцсети», - сказала она.

Поскольку Россия и ее союзница Беларусь продолжают полномасштабное вторжение и убийство невинных людей в Украине, лыжники из страны-агрессора были отстранены от серии Кубка мира.

«Продление дисквалификации российских спортсменов в предстоящем сезоне – вполне ожидаемое решение. Я не вижу никаких признаков того, что мы даже в качестве нейтральных спортсменов квалифицируемся на Олимпиаду. Конечно, FIS не решит олимпийский вопрос», - сказала Вяльбе несколько недель назад.

Сезон Кубка мира по лыжному спорту начнется 28 ноября с традиционного мини-тура в Рука (Финляндия).