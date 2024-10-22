Бывший футболист нарвского «Транса» Важа Немсадзе несколько недель назад настолько вышел из себя, что после матча ударил соперника кулаком в лицо. Дисциплинарная комиссия Эстонского футбольного союза назначила уволенному из клуба грузину дисквалификацию сроком на один год.
Бывший футболист нарвского Транса, ударивший соперника кулаком в лицо, получил длительную дисквалификацию
Портал Soccernet.ee написал, что игроки пярнуского клуба PJK обвинили Немсадзе в том, что тот плюнул в сторону полузащитника их команды Каспара Каскла. Немсадзе сразу же получил красную карточку, а еще один участник конфликта, Оскар Пульст – также игрок пярнуского PJK, получил вторую желтую карточку.
«В коридоре перед раздевалками Немсадзе после словесной перепалки неожиданно напал на Пульста и сильно ударил его по лицу».
«После игры я пожал руки некоторым игрокам Пярну. Но только тем, у кого хватило достоинства не провоцировать меня во время игры. Я отказался пожать руку одному из подошедших ко мне игроков и пошел прямо в раздевалки. Потом появился этот мальчик [Пульст ]», - сказал Немсадзе Postimees.
Перепалка завершилась ударом.
«Это не была драка, скорее один удар. Жаль, что все так обернулось», - пояснил Немсадзе.
Пульст, помимо дисквалификации из-за красной карточки, должен был пропустить еще один матч.
Наказание на данный момент исполнено.
После инцидента нарвский «Транс» расторг договор с Немсадзе. В регистре дисциплинарных наказаний имеется отметка, что футболист до 10 октября 2025 года дисквалифицирован на все матчи, проводимые под эгидой Эстонского футбольного союза.