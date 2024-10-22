Больше не значит дороже: что увеличивает, а что снижает цену частного дома

Одним из основных критериев для оценки дома была его площадь, но в наше время все больше внимания уделяется эксплуатационным расходам.

«Большой дом уже не означает, что он будет стоить дороже. На основе нашего опыта оптимальная площадь частных домов составляет 120–160 м2. Дома меньшего размера стоят на десять процентов дешевле, а вот площади более 250 м2 не влияют на удорожание недвижимости», - говорит Катлин Ватсель, руководитель отдела финансирования частных лиц LHV.

В последнее время покупатели не хотят приобретать слишком большую недвижимость, так как с ней связаны более высокие эксплуатационные расходы.

Со временем изменился также стандарт расчета рыночной стоимости домов, который периодически обновляется. Теперь при оценке недвижимости учитывается больше различных аспектов.

Если важные изменения не согласованы, это усложняет продажу или покупку дома, так как банкам, как правило, трудно финансировать покупку таких зданий

«Например, если раньше при оценке состояния не принимали во внимание энергоэффективность и наличие таких технических систем, как вентиляция с рекуперацией тепла и солнечные панели, то теперь это стало обычной практикой, и оценщик обязательно выделяет эти факторы и учитывает их влияние на стоимость имущества», - объясняет Ватсель.

Оценщики также должны учитывать несоответствия между данными официальных регистров и фактическим состоянием, чтобы избежать снижения ликвидности и препятствий при финансировании.