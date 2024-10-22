Оппозиция планирует выразить вотум недоверия министру финансов, хотя и не верит в успех

По мнению ряда оппозиционных политиков, выступление Лиги в Рийгикогу в ходе состоявшегося на прошлой неделе первого чтения государственного бюджета и его обсуждения вызвало разочарование и возмущение. Теперь оппозиционные партии планируют выразить министру финансов вотум недоверия из-за его заявлений, а также неразберихи вокруг госбюджета, надеясь получить поддержку со стороны внефракционных депутатов Рийгикогу и внутренней оппозиции правящей коалиции.