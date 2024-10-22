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Оппозиция планирует выразить вотум недоверия министру финансов, хотя и не верит в успех

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Хотя оппозиционные политики считают маловероятным, что вотум недоверия пройдет успешно, по их мнению, важно послать сигнал, порицающий поведение Юргена Лиги.
Хотя оппозиционные политики считают маловероятным, что вотум недоверия пройдет успешно, по их мнению, важно послать сигнал, порицающий поведение Юргена Лиги. Фото: Eero Vabamägi

Оппозиция в Рийгикогу надеется на этой неделе собрать подписи под вотумом недоверия министру финансов Юргену Лиги (Партия реформ), но вероятность того, что он пройдет, мала.

По мнению ряда оппозиционных политиков, выступление Лиги в Рийгикогу в ходе состоявшегося на прошлой неделе первого чтения государственного бюджета и его обсуждения вызвало разочарование и возмущение. Теперь оппозиционные партии планируют выразить министру финансов вотум недоверия из-за его заявлений, а также неразберихи вокруг госбюджета, надеясь получить поддержку со стороны внефракционных депутатов Рийгикогу и внутренней оппозиции правящей коалиции.

По словам председателя фракции Центристской партии Лаури Лаатса, сбор подписей займет еще несколько дней, а цель – выдвинуть вотум недоверия на этой неделе. «Мы подготовили соответствующее заявление, которое все оппозиционные фракции смогли доработать и дополнить своим мнением», – добавил Лаатс.

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