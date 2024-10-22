Новые рекорды по золоту и серебру: стоимость драгоценных металлов стремительно растет

Фьючерсы на золото (GC=F) подскочили до новых рекордных отметок, достигнув отметки 2750 долларов за унцию, а фьючерсы на серебро (SI=F) выросли более чем на 3%, временно достигнув 34 долларов за унцию, самого высокого уровня за последние 12 лет, пишет CNBC.

С начала года цены на золото выросли на 26%, а на серебро - на 35%, в то время как более широкий рынок, включая индекс S&P 500 (^GSPC), поднялся на 19%, а сводный индекс Nasdaq - на 23%.