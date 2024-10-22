Конфискованные на российско-эстонской границе фоссилии трилобитов передали в Музей природы

«Сотрудники Налогово-таможенного департамента в ходе рутинной проверки на КПП в Койдула обнаружили этих трилобитов среди продуктов в холодильнике водителя грузовика. Мужчина не смог объяснить, где он их взял, документов о покупке или нахождении у него тоже не было. В итоге он согласился передать их эстонскому государству», - рассказала в передаче Ringvaade на канале ETV палеонтолог Карин Труувер.

Окаменелости были переданы в Эстонский музей природы, но он не будет включать их в свою научную коллекцию, поскольку не располагает информацией о том, кем и где были найдены эти фоссилии: «Но мы сможем использовать их в учебной работе или включить в экспозицию в новом здании музея».