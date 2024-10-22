Более сотни футболисток требуют от ФИФА расторжения договора с нефтяной компанией

В апреле нефтяной гигант Aramco был объявлен ​​основным международным партнером ФИФА, и в результате компания станет крупным спонсором мужского чемпионата мира 2026 года и женского чемпионата мира 2027 года. The Times оценивала сумму сделки в 92 миллиона евро в год.

По данным The Athletic, 106 футболисток подписали открытое письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором раскритиковали партнерство с нефтяной компанией из-за «систематического притеснения женщин и гомосексуалистов» в стране.

Футболистки осудили «жестокую репутацию правящего режима в области прав человека», отметив, что «его отношение к женщинам говорит само за себя». Контракт ФИФА с Aramco они назвали «ударом под дых женскому футболу».

В ответ ФИФА объявила, что доходы от Aramco будут инвестированы в женский футбол. В прошлом году ФИФА планировала объявить национальную туристическую компанию Visit Saudi спонсором женского чемпионата мира 2023 года. На это последовала резкая реакция, которая привела к отмене сотрудничества. Возможно, та же участь постигнет и Aramco.