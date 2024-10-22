Протестующие, которые оказались на одном из пляжей Тенерифе и окружили отдыхающих в знак протеста против массового туризма, подверглись резкой критике за свое поведение.
«Убирайтесь домой!»: жители Тенерифе протестуют против наплыва туристов
В воскресенье днем в социальных сетях появились удивительные фотографии растерянных иностранных туристов, окруженных размахивающими флагами местными жителями, которые кричали, что пляж принадлежит им, били в барабаны и свистели в свистки.
Причудливые сцены имели место после того, как сотни протестующих отклонились от запланированного маршрута в Плайя-де-лас-Америкас и заняли пляж Трой около полудня, сообщает Daily Mail.
Одна пара оказалась в ловушке, когда протестующие направились прямо к ним, неся плакат с надписью «Jediondos», что на испанском сленге означает «вонючие».
Поступили также сообщения о сотнях демонстрантов, издевающихся над туристами на соседнем острове Гран-Канария, одном из шести островов в Атлантическом океане, где прошли скоординированные акции протеста против массового туризма.
Комментируя протесты на пляже Тенерифе, жительница Канарских островов Вероника Кинтеро сказала: «Мы должны бороться за качественный туризм, а не против тех, кто сюда приезжает».
«Мы не должны злиться на туристов, которые находятся на пляже, потому что они заплатили за эту услугу», - добавила она.
Активист Даниэль Кабрера, который участвовал в марше и акции протеста на пляже, сказал: «Одна из причин, по которой люди пришли на этот пляж, заключается в том, что он является одним из самых загрязненных и находится рядом со всеми отелями и предприятиями».
«Мы хотим туризма, но мы не хотим чрезмерной эксплуатации и мусорного туризма, который не приносит пользы местной экономике. 75 процентов доходов отелей и другого бизнеса на островах уходит из Испании, и это неприемлемо», - заявил он.
По предварительным данным, к маршу на Тенерифе присоединились около 2000 демонстрантов, но позже представители властей заявили, что, по их оценкам, в нем приняли участие около 6500 человек, а организаторы называли еще более высокие цифры.
Сотни людей устремились на пляж Тройя, покинув торговый центр Metropolis, где в полдень началась демонстрация.
Местные жители кричали «No hay camas pa' tanto guiri», что переводится как «У нас не хватает кроватей для такого количества иностранцев».
Одна женщина несла картонный плакат с надписью на английском языке: «Туристы, убирайтесь на хрен домой».
На плакатах других демонстрантов были написаны такие слова, как «Наслаждаетесь отдыхом в бассейне? Эту воду можно использовать в пищу», «Макротуризм разрушает Канарские острова» и «Канарские острова не резиновые. Больше деревьев, меньше отелей».
Один испаноязычный плакат гласил: «Канары не живут за счет туризма. Туризм живет на Канарах». Некоторые протестующие шли с большим плакатом с надписью на испанском языке: «Мы чужие на своей земле».
Акция протеста на Канарских островах прошла под лозунгом: «Канарские островова не резиновые».
Организаторы заявили, что региональные и островные лидеры демонстрируют полное бездействие на протяжении последних шести месяцев, прошедших с момента предыдущих демонстраций.
Среди их требований - введение туристического налога, приостановка двух проектов макро-отелей на Тенерифе, которые они считают незаконными, и ограничения на покупку недвижимости нерезидентами.