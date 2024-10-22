«Убирайтесь домой!»: жители Тенерифе протестуют против наплыва туристов

В воскресенье днем в социальных сетях появились удивительные фотографии растерянных иностранных туристов, окруженных размахивающими флагами местными жителями, которые кричали, что пляж принадлежит им, били в барабаны и свистели в свистки.

Причудливые сцены имели место после того, как сотни протестующих отклонились от запланированного маршрута в Плайя-де-лас-Америкас и заняли пляж Трой около полудня, сообщает Daily Mail.

Одна пара оказалась в ловушке, когда протестующие направились прямо к ним, неся плакат с надписью «Jediondos», что на испанском сленге означает «вонючие».

Поступили также сообщения о сотнях демонстрантов, издевающихся над туристами на соседнем острове Гран-Канария, одном из шести островов в Атлантическом океане, где прошли скоординированные акции протеста против массового туризма.

Комментируя протесты на пляже Тенерифе, жительница Канарских островов Вероника Кинтеро сказала: «Мы должны бороться за качественный туризм, а не против тех, кто сюда приезжает».

«Мы не должны злиться на туристов, которые находятся на пляже, потому что они заплатили за эту услугу», - добавила она.

Активист Даниэль Кабрера, который участвовал в марше и акции протеста на пляже, сказал: «Одна из причин, по которой люди пришли на этот пляж, заключается в том, что он является одним из самых загрязненных и находится рядом со всеми отелями и предприятиями».