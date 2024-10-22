ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Военные преступления – новая норма? Целью атак России становятся мирные жители

Цель этих атак - поражение города как такового. Атаки направлены на создание разрушений и жертв среди мирных жителей, что, в свою очередь, должно привлечь внимание средств массовой информации. Вчера такой ракетный удар был нанесен по городу Запорожье, в результате чего погибли три человека и еще 19 получили ранения.

На референдуме в Молдове с минимальным перевесом было принято решение в пользу европейской интеграции: 50,46% участников проголосовали за, а 49,54% - против. Хотя уличных протестов не было, кампания против интеграции была проведена эффективно. Так как почти половина избирателей не участвовала в голосовании, нельзя сказать, что общество расколото на две равные по численности противоборствующие группы.

Поскольку все остальные кандидаты также были оппонентами нынешнего президента, можно предположить, что во втором туре ожидается крайне напряженное противостояние

Пока рано оценивать, как полученный результат повлияет на внутреннюю политику и будущее Молдовы, так как впереди второй тур президентских выборов. В первом туре, который состоялся вчера вместе с референдумом, в следующий этап прошли действующий президент Майя Санду (42,45%) и Александр Стояногло (25,98%). Поскольку все остальные кандидаты также были оппонентами нынешнего президента, можно предположить, что во втором туре ожидается крайне напряженное противостояние. Предстоящие президентские и весенние парламентские выборы придадут реальное значение результатам референдума о евроинтеграции.