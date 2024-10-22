Российская армия ночью провела атаку иранскими дронами, которые, впрочем, не способны нанести значительного ущерба. Для Украины большую опасность представляют ракетные удары по прифронтовым городам, отмечает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Военные преступления – новая норма? Целью атак России становятся мирные жители
Цель этих атак - поражение города как такового. Атаки направлены на создание разрушений и жертв среди мирных жителей, что, в свою очередь, должно привлечь внимание средств массовой информации. Вчера такой ракетный удар был нанесен по городу Запорожье, в результате чего погибли три человека и еще 19 получили ранения.
На референдуме в Молдове с минимальным перевесом было принято решение в пользу европейской интеграции: 50,46% участников проголосовали за, а 49,54% - против. Хотя уличных протестов не было, кампания против интеграции была проведена эффективно. Так как почти половина избирателей не участвовала в голосовании, нельзя сказать, что общество расколото на две равные по численности противоборствующие группы.
Поскольку все остальные кандидаты также были оппонентами нынешнего президента, можно предположить, что во втором туре ожидается крайне напряженное противостояние
Пока рано оценивать, как полученный результат повлияет на внутреннюю политику и будущее Молдовы, так как впереди второй тур президентских выборов. В первом туре, который состоялся вчера вместе с референдумом, в следующий этап прошли действующий президент Майя Санду (42,45%) и Александр Стояногло (25,98%). Поскольку все остальные кандидаты также были оппонентами нынешнего президента, можно предположить, что во втором туре ожидается крайне напряженное противостояние. Предстоящие президентские и весенние парламентские выборы придадут реальное значение результатам референдума о евроинтеграции.
Вчера министр обороны США посетил Киев и сообщил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 400 миллионов. В основном это боеприпасы для уже поставленного Украине оружия. Очевидно, это не было основной причиной поездки в Киев, но информация о переговорах по украинскому мирному плану пока не разглашается. При этом министр обороны США сделал конкретные заявления, подчеркнув, что США поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии, которая угрожает безопасности Европы, бросает вызов НАТО, подрывает общие ценности и представляет собой атаку на мировой порядок. Его выступление было абсолютно исчерпывающим.
По словам президента Украины Зеленского, США также планируют инвестировать 800 миллионов долларов в производство украинских дронов. Ранее более крупные суммы на поддержку украинской оборонной промышленности предоставляла Дания. Аналогичная помощь США станет важным вкладом в устойчивое развитие обороноспособности Украины.
Великобритания объявила о кредите в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов для Украины за счет замороженных российских финансовых активов. Эти средства предназначены как для усиления военного потенциала (особенно в области противовоздушной обороны), так и для стабилизации бюджета Украины. Это очень значительный вклад.
Пресс-секретарь администрации президента России прокомментировал информацию о прибытии северокорейских солдат в Россию. Официального заявления на этот счет пока не было. Поскольку Южная Корея отреагировала на происходящее решительно и даже вызвала российского посла, России пришлось дать какой-то комментарий.
Имидж России как страны, способной вести войну только благодаря военной помощи Северной Кореи, никак не способствует достижению ее коммуникационных целей
Пресс-секретарь назвал информацию о северокорейских солдатах противоречивой, но не опроверг ее. Далее он переадресовал вопрос Министерству обороны, попытавшись объяснить, что Россия имеет право на военное сотрудничество с любыми странами. Этот краткий комментарий можно рассматривать как довольно импровизированную попытку избежать обсуждения участия северокорейских солдат в военных действиях против Украины. Из него также становится ясно, что тема вызывает заметное неудобство у российского руководства, особенно в преддверии саммита лидеров БРИКС в Казани. Имидж России как страны, способной вести войну исключительно благодаря военной помощи Северной Кореи, совершенно не соответствует ее коммуникационным целям.
В южнокорейских СМИ появилась информация о том, что их правительство рассматривает возможность отправки в Украину советников и экспертов для помощи украинским властям в организации борьбы против северокорейских солдат. Если Южная Корея и Украина начнут сотрудничать в военной сфере, это станет серьезной проблемой для России. Такая ситуация вызывает тревогу, потому что Россия на протяжении последних десятилетий активно работала над развитием хороших отношений с Южной Кореей.
Сегодня ночью появились сообщения о крупных атаках украинских дронов в Тульской области. Местные власти, комментируя эти атаки, создали настоящую путаницу. Предполагается, что целью могла быть фабрика синтетического каучука, тепловая электростанция, но под удар также могло попасть предприятие по производству спирта. Позавчера предприятие в Брянской области, производящее электронику для оружейных систем и подвергшееся атаке украинских дронов, остановило производственный процесс. Следует напомнить, что местные власти тогда заявили, будто все украинские дроны были уничтожены системой ПВО.
На фронтах наступательная активность российской армии в целом нестабильна. Постоянное наступление продолжается на юге Донбасса.
В украинских социальных сетях чаще появляются фотографии потерь российской армии с Курского направления, чем с других участков боевых действий. Однако, согласно последним сообщениям, линии фронта не изменились, и обе стороны удерживают свои позиции на прежних местах.
На Харьковском направлении произошли отдельные атаки в районе Волчанска и Липцов. За последние месяцы российская армия не смогла провести крупные наступления.
На Купянском и Лиманском направлениях вчера активность атак российской армии снизилась, что связано с потерями, понесенными за время продолжительных боев. Информация о продвижении российских войск противоречива. Однако украинская оборона в целом остаётся устойчивой, и за последние полгода российская армия не достигла своих целей. На Сиверском направлении продолжаются позиционные бои.
В районе Бахмута российская армия продолжает в основном авиаудары. Сухопутные войска совершают отдельные атаки, а сообщения в социальных сетях за последние недели о некоторых локальных успехах российских войск кажутся преувеличенными. В Торецке продолжаются городские бои, которые в основном ограничиваются передвижениями в серой зоне.
На Покровском направлении продолжается очень активное наступление, и российские подразделения смогли немного продвинуться в районе населенного пункта Селидово. Интенсивные атаки продолжаются к юго-западу от Донецка, и в этом районе российские войска также добились небольшого улучшения своих позиций.
На южном фронте российские подразделения были пассивны. Бои на восточном берегу Днепра продолжаются.