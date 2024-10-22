Книга строгого режима. Как Навальный смог написать мемуары в колонии

Во-вторых, его литературные агенты «очень мягко и вежливо», но все чаще напоминают о себе, весело пишет он.

Но две другие причины, побудившие Навального начать работу над книгой, ему самому кажутся «драматичными». Он первый раз прямо говорит о том, что может быть убит в тюрьме: «Если меня тут все-таки грохнут, то это будет память обо мне».

А если его убьют, рассуждает Навальный, тогда семья хотя бы получит гонорар, полагающийся автору книги, и проценты от ее продаж. «А они, по идее, должны быть. Уж если таинственное покушение химоружием, а потом трагическая смерть в тюрьме не продают книги, то я уж не знаю, что продает», - снова шутит Навальный, еще не зная, что все пойдет именно по этому, худшему, сценарию.

Теперь книга Навального кажется не просто мемуарами, но и политическим завещанием российского оппозиционера.

«Для меня это не просто книга, а последнее послание моего мужа, свидетельство его стойкости, храбрости и веры в лучшее будущее для нашей страны», - говорила Юлия Навальная.

Как Навальный работал над книгой?

«Патриот» состоит из автобиографической части и дневниковых записей, сделанных Навальным преимущественно в заключении. Составить из них книгу помогала Юлия Навальная и его соратники и коллеги.