В этом году в Пыхья-Таллинне и Кесклинне город будет выполнять уборку снега на тротуарах в большем объеме, чем прежде, а в других районах – в обычном объеме.
Вице-мэр к зиме готов: разработана стратегия уборки снега в двух районах Таллинна
По словам вице-мэра Таллинна Пяртеля-Пеэтера Пере, городская управа пришла к выводу, что в условиях ограниченного бюджета целесообразнее, то есть экономнее и разумнее, увеличить объем уборки снега в тех районах города, в которых тротуары используются больше всего.
«В Кесклинне и Пыхья-Таллинне живет, работает и передвигается очень много людей. Этим районам с их узкими и извилистыми тротуарами при уборке снега уделялось меньше внимания, чем другим», – сказал Пере.
«Если бюджет 2025 года позволит, в следующем году мы планируем убирать снег с тротуаров, прилегающих к небольшим дорогам, и в других районах», – сказал Пере.
Вице-мэр добавил, что тротуары должны быть очищены от снега в первую очередь в стратегически важных местах: рядом с больницами, школами, детскими садами и остановками общественного транспорта.
«Наши партнеры, с которыми город заключил договор, находятся в состоянии повышенной готовности для обеспечения уборки снега и борьбы с гололедицей», – отметил Элари Удам, заместитель директора Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства по вопросам строительства и благоустройства.
«По сравнению с предыдущими годами общая протяженность тротуаров, на которых будет проводиться уборка снега, увеличится примерно на 60 км. Kadrioru Park очистит от снега тротуары общей протяженностью 120 км», – добавил Удам.
Хотя в этом году уборка снега будет выполняться в большем объеме, чем прежде, город просит водителей, пешеходов и велосипедистов больше считаться друг с другом в зимний период.
«Очевидно, что не удастся навести порядок везде сразу, поэтому мы просим всех внимательно следить за погодными условиями, выбирать подходящую скорость движения – пешком или на транспортном средстве, соблюдать дистанцию и запастись терпением, чтобы добраться до пункта назначения», – подчеркнул Удам.
«Дороги могут быть скользкими, и борьба с гололедицей на тротуарах и велосипедных дорожках занимает время. Прежде чем перейти дорогу по пешеходному переходу, особенно важно убедиться, что транспортные средства успеют остановиться, ведь из-за гололедицы тормозной путь автомобилей увеличивается», – добавил он.
Партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства занимаются уборкой снега с главных магистралей и других крупных объектов. На внутриквартальных дорогах и небольших улицах снег убирают партнеры районных управ.
Помимо этого, город очищает тротуары, расположенные вдоль крупных дорог с интенсивным движением, которые часто используются и уборка которых крайне необходима, поскольку ходить по проезжей части небезопасно.
На карте уборки снега показано, на каких тротуарах в Кесклинне, Пыхья-Таллинне и других районах Таллинна убирать снег будет город.
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за уборку многих тротуаров отвечает собственник недвижимости, прилегающей к дороге, который при необходимости должен применять противообледенительное средство – гранитную крошку диаметром 2–6 мм.
Не разрешается использовать золу, песок или хлориды. Город выдаст гранитную крошку квартирным товариществам и собственникам частных домов; соответствующую информацию можно получить в районных управах.
С вопросами, связанными с уборкой снега, жители города могут обращаться по Таллиннскому инфотелефону 14 410. О проблемах можно сообщить и через инфосистему по благоустройству и озеленению.
Больше информации о зимнем обслуживании улиц приведено ЗДЕСЬ.