Борис Тух Безумный поэт и сатанинский клад: на экранах – новый эстонский фильм «Тень»

Мужики в корчме. Фото: Кадр из фильма

Глубокая спячка души

Душевнобольной? Ненормальный?

А может быть, драма этого, кинематографического Лийва в том, что у него есть душа, а время таково, что наличие души считается отклонением от нормы? Болезнью? Для этого времени!

Да, конечно, у него сдвиг в сознании, ему кажется, что за ним постоянно следят филёры, он не отрицает, что страдает навязчивыми идеями, слышит голоса, зовущие «Юхан! Юхан!», и чувствует: это призыв к побегу! Бежит он не только из психбольницы - бежит из обернувшегося против него времени туда, где время остановилось: Алатскиви как раз такое место. Но и там он со своей хрупкой душой и гениальностью - посторонний.

Вот еще одно его стихотворение в хорошем переводе:

Вчера я видел Эстонию!

Безлюдные тропы в лесной глуши,

Унынье и сумрак в мертвой тиши,

Глубокую спячку людской души -

Вчера я видел Эстонию!

Вся тональность фильма - раскрытие и продление этих строк.

Народец в Алатскиви, скажем прямо, забитый и, как бы поделикатнее выразиться, несколько звероватый. Мы впервые встречаемся с ним в корчме, где два странствующих атлета, крупные, налитые силой и мясом (Рихо Кютсар и Аго Андерсон) борются на потеху селянам.