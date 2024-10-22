Премьер-министр Латвии: не вижу возможности найти дополнительное финансирование для проекта Rail Baltica

Во вторник на заседании бюджетно-финансовой комиссии латвийского Сейма Силиня и министр финансов представили проект бюджета, подготовленный правительством. После выступления премьер-министра депутат от оппозиции Кристапс Криштопанс («Латвия на первом месте») сказал, что он удивлен тем, что ни слова не было сказано о Rail Baltica.

Бюджет предусматривает 15-процентное софинансирование Rail Baltica, но другого финансирования не предусмотрено. Как напомнил Криштопанс, парламентская комиссия по расследованию пришла к выводу, что на центральный вокзал требуется 114 млн евро из государственного бюджета.

«Неизбежно то, что если мы хотим продолжить реализацию проекта века, нам придется открыть свои кошельки», - сказал Криштопанс.

Премьер-министр ответила, что правительство было вынуждено сократить финансирование министерств на 50 млн евро. «Я не вижу, как сейчас можно найти в бюджете дополнительное финансирование для Rail Baltica», - сказала Силиня.

Премьер-министр ожидает от Министерства сообщения, Rail Baltica и Eiropas Dzelzceļa līnijās четкого видения того, как они будут сокращать свои расходы, в том числе на зарплаты. Силиня также ждет отчета парламентской комиссии по расследованию.

«Если вы видите, где в бюджете можно найти 118 млн евро, мы, конечно, выполним решение парламента», - сказала Силиня.