ФОТО Карис: мир возможен только при полной поддержке Украины

Президент Карис выразил поддержку плану победы президента Зеленского, который представляет собой план действий по завершению войны в Украине с четко определенными шагами. «Все союзники должны стоять за спиной Украины до тех пор, пока не закончится российская агрессия. Для достижения мира необходимо поддерживать Украину максимально и так долго, как это потребуется», - подчеркнул Карис.

Президент отметил, что ограничения на военную помощь Украине должны быть сняты. «Я считаю неприемлемым, что Запад запретил украинцам атаковать российские военные базы и объекты, откуда ведутся ракетные обстрелы по детским больницам в Украине. Такие ограничения несправедливы, аморальны и вредны. Украина должна иметь возможность защищаться от агрессора всеми доступными способами, - заявил Карис. - Агрессор, опирающийся на военную помощь Северной Кореи и Ирана, не знает границ, продолжая атаки на украинские города. В последнее время особенно сильно страдает энергетическая инфраструктура, что направлено на то, чтобы оставить украинцев без электричества, тепла и света в преддверии зимы».

Он также подчеркнул, что интеграция Украины с Западом необратима. «Эстония твердо поддерживает путь Украины к членству в Европейском союзе и НАТО. Украина станет членом НАТО, и Украина станет членом Европейского союза», - заявил Карис.