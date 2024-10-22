Таллинн заключает новый договор с TLT: амбициозная цель - 500 тысяч пассажиров в день и нулевые выбросы CO2

«Наша цель - в сотрудничестве с AS Tallinna Linnatransport сделать так, чтобы из всех способов передвижения горожане выбирали общественный транспорт. Сегодня почти треть жителей города добираются до основного пункта назначения на общественном транспорте - этот показатель необходимо увеличить до 50 процентов. Для этого мы инвестируем более ста миллионов евро в модернизацию подвижного состава и инфраструктуры, обновим сеть маршрутов и найдем возможность повысить скорость движения общественного транспорта, - сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский.

«В то же время продолжится работа над уменьшением экологического следа общественного транспорта. Мы не будем закупать новые транспортные средства, потребляющие ископаемое топливо, а к 2035 году весь наш общественный транспорт станет климатически нейтральным», - добавил он.

По словам вице-мэра по вопросам транспорта Кристьяна Ярвана, город ежедневно работает над тем, чтобы за те же деньги в Таллинне было больше общественного транспорта. «Поэтому то, что мы предусмотрели возможность открыть рынок пассажирских перевозок в Таллинне для частного сектора, имеет знаковое значение. Бóльшая конкуренция обеспечит лучшие цены и качество», - сказал он.

Член правления Tallinna Linnatranspordi AS Кайдо Падар подчеркнул, что TLT - быстроразвивающаяся организация, которая за последние десять лет достигла значительного прогресса. «Объем маршрутов увеличился на 32 процента и достиг в этом году 36,8 миллиона километров в год. Сейчас мы обслуживаем приблизительно 380 тысяч пассажиров в день, однако цель - полмиллиона пассажиров. Нашу услугу оказывают около 1500 водителей, при этом задействовано 660 автобусов, троллейбусов и трамваев», - отметил Падар.

Общий объем договора составляет около 1,2-1,4 миллиарда евро. Это один из крупнейших договоров, который когда-либо заключался в Эстонии в сфере мобильности. Цель сотрудничества - достичь того, чтобы половину всех способов передвижения составляли поездки на общественном транспорте, и развивать подвижной состав таким образом, чтобы к 2035 году выбросы CO2 общественного транспорта были близки к нулю.