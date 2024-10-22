Евростат: государственный долг Эстонии ощутимо вырос

Второй квартал подряд страной с самым низким государственным долгом в Европейском союзе стала Болгария, а не Эстония, где он достиг 22,1 процента валового внутреннего продукта (ВВП). За Болгарией и Эстонией расположились Люксембург (26,8 процента) и Швеция (31,6 процента), сообщил Евростат.

На конец второго квартала Греция по-прежнему имела самую высокую долговую нагрузку - 163,6% ВВП. За ней следуют Италия с 137 процентами, Франция - 112,2 процента, Бельгия - 108 процентов и Испания - 105,3 процента.

В еврозоне государственный долг составлял в среднем 88,1% ВВП, что на 0,7 процентного пункта меньше, чем в прошлом году. В целом по ЕС государственный долг во втором квартале составил 81,5% ВВП, что на 0,4 процентного пункта меньше, чем в прошлом году.

В годовом исчислении отношение долга к ВВП увеличилось в 13 государствах-членах ЕС, снизилось в 13 и осталось неизменным в Чешской Республике. Наибольшее снижение долга за год было зафиксировано на Кипре (10 процентных пунктов) и в Греции (8,9 пункта), а наибольший рост - в Финляндии (5,2 процентных пункта) и Эстонии (4,7 пункта).

На конец второго квартала в еврозоне 84% общего долга составляли облигации, 13,4% - кредиты и 2,5% - валюта и депозиты. В целом по ЕС на облигации приходилось 83,6% общего долга, на кредиты - 13,9%, на валюту и депозиты - 2,5%.