Ранним утром 15 октября Раквереском мясокомбинате, который принадлежит Maag Eesti AS, произошел несчастный случай, в результате которого погибла 56-летняя женщина.
Несчастный случай на производстве: на мясокомбинате погибла сотрудница
Погибшая работала уборщицей и в момент происшествия использовала лестницу.
«Это прискорбный несчастный случай, и мы всегда со своей стороны делаем все возможное, чтобы подобные инциденты не происходили. От имени предприятия выражаем соболезнования близким и коллегам погибшей сотрудницы, - сказал руководитель по коммуникации раквереского производственного подразделения Maag Eesti. - Точные обстоятельства происшествия устанавливаются, в связи с этим мы, к сожалению, не можем поделиться дополнительной информацией. Происшествие будет дополнительно расследовано соответствующими учреждениями в сотрудничестве с представителями нашего предприятия».