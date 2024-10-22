Несчастный случай на производстве: на мясокомбинате погибла сотрудница

«Это прискорбный несчастный случай, и мы всегда со своей стороны делаем все возможное, чтобы подобные инциденты не происходили. От имени предприятия выражаем соболезнования близким и коллегам погибшей сотрудницы, - сказал руководитель по коммуникации раквереского производственного подразделения Maag Eesti. - Точные обстоятельства происшествия устанавливаются, в связи с этим мы, к сожалению, не можем поделиться дополнительной информацией. Происшествие будет дополнительно расследовано соответствующими учреждениями в сотрудничестве с представителями нашего предприятия».