Европейский парламент во вторник одобрил кредит объемом до 35 млрд евро Украине, которая будет погашать кредит за счет процентов, полученных от замороженных активов России.
Европарламент одобрил кредит Украине объемом до 35 млрд евро
За предоставление кредита проголосовали 518 членов парламента, 56 были против, 61 воздержался. Государства-члены уже дали свое согласие на предложение о кредите, и теперь совет собирается утвердить постановление в письменной форме.
В июне страны G7 договорились о совместном кредите Украине в размере до 45 млрд евро. Около 35 млрд евро из этой суммы пообещал ЕС, хотя в зависимости от вклада других партнёров доля ЕС может быть меньше.
Выплату кредита планируется осуществить до конца следующего года при условии, что Украина обеспечит функционирование демократии, продолжит уважать права человека и выполнит требования Меморандума о взаимопонимании. Кроме того, государство должно внедрить административную и контрольную системы Украинского фонда и соблюдать условия предотвращения мошенничества. Киев может использовать кредитные деньги по своему усмотрению.
Украина планирует погасить деньги за счет процентов от замороженных активов российского центробанка. Их управление и погашение кредитов обеспечит вновь созданный в Украине механизм кредитной кооперации.
ЕС располагает примерно 210 млрд евро активов Российского центробанка, которые были заморожены с начала войны на Украине. Страны ЕС решили использовать доходы, полученные от этой собственности, на военную помощь и восстановление Украины.