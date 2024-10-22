Европарламент одобрил кредит Украине объемом до 35 млрд евро

За предоставление кредита проголосовали 518 членов парламента, 56 были против, 61 воздержался. Государства-члены уже дали свое согласие на предложение о кредите, и теперь совет собирается утвердить постановление в письменной форме.

В июне страны G7 договорились о совместном кредите Украине в размере до 45 млрд евро. Около 35 млрд евро из этой суммы пообещал ЕС, хотя в зависимости от вклада других партнёров доля ЕС может быть меньше.

Выплату кредита планируется осуществить до конца следующего года при условии, что Украина обеспечит функционирование демократии, продолжит уважать права человека и выполнит требования Меморандума о взаимопонимании. Кроме того, государство должно внедрить административную и контрольную системы Украинского фонда и соблюдать условия предотвращения мошенничества. Киев может использовать кредитные деньги по своему усмотрению.

Украина планирует погасить деньги за счет процентов от замороженных активов российского центробанка. Их управление и погашение кредитов обеспечит вновь созданный в Украине механизм кредитной кооперации.

ЕС располагает примерно 210 млрд евро активов Российского центробанка, которые были заморожены с начала войны на Украине. Страны ЕС решили использовать доходы, полученные от этой собственности, на военную помощь и восстановление Украины.