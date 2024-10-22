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Euribor упал ниже трех процентов

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Euribor.
Euribor. Фото: Sander Ilvest

Те, кто взяли кредит, могут вздохнуть с облегчением, поскольку шестимесячный Euribor, являющийся основной процентной ставкой для большинства ипотечных кредитов, опустился ниже важного уровня.

Процентная ставка вчера упала с 3,028% до 2,972% за день.

Последний раз ставка опускалась ниже трех процентов 31 января 2023 года, тогда она составляла 2,988%.

В Финляндии среди тех, кто берет ипотеку, особенно востребована ставка Euribor на 12 месяцев, которая является еще более выгодной. По данным с сайта Банка Финляндии, вчера она составляла 2,63%.

Шестимесячный Euribor опустился ниже трех процентов.
Шестимесячный Euribor опустился ниже трех процентов. Фото: www.euribor-rates.eu
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