Euribor упал ниже трех процентов

Процентная ставка вчера упала с 3,028% до 2,972% за день.

Последний раз ставка опускалась ниже трех процентов 31 января 2023 года, тогда она составляла 2,988%.

В Финляндии среди тех, кто берет ипотеку, особенно востребована ставка Euribor на 12 месяцев, которая является еще более выгодной. По данным с сайта Банка Финляндии, вчера она составляла 2,63%.