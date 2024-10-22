Те, кто взяли кредит, могут вздохнуть с облегчением, поскольку шестимесячный Euribor, являющийся основной процентной ставкой для большинства ипотечных кредитов, опустился ниже важного уровня.
Euribor упал ниже трех процентов
Процентная ставка вчера упала с 3,028% до 2,972% за день.
Последний раз ставка опускалась ниже трех процентов 31 января 2023 года, тогда она составляла 2,988%.
В Финляндии среди тех, кто берет ипотеку, особенно востребована ставка Euribor на 12 месяцев, которая является еще более выгодной. По данным с сайта Банка Финляндии, вчера она составляла 2,63%.