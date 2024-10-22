Жители Эстонии любят откладывать планирование зимнего отдыха на последний момент: когда этим стоит заниматься?

«Большинство жителей Европы отдыхает одновременно. Это увеличивает спрос на поездки и проживание, что отражается на ценах», - объясняет руководитель отдела Go Travel Яне Лаурисоо. Она добавляет, что наличие туров на Рождество и Новый год ограничено, и часто турпакеты распродаются заранее: «В конце года мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда спрос есть, а предложить нечего».

Это подтверждают и в Estravel. «Лучшие варианты проживания бронируются довольно рано, поэтому оставшиеся варианты могут не соответствовать ожиданиям тех, кто действует позже», - рассказывает руководитель отдела отношений с поставщиками Estravel Эвелин Маддисон.

Популярность Лапландии растет

«Лапландия и деревня Санта-Клауса всегда были популярны среди семей Эстонии. Спрос на это направление за последние годы вырос еще больше. В рождественский период жилье и транспорт в популярных местах быстро заканчиваются», - отмечает Маддисон, которая сравнивает посещение деревни Санта-Клауса с поездками в Диснейленд или Леголенд, которые люди хотят посетить хотя бы раз в жизни. «Зачастую о бронировании начинают думать слишком поздно», - считает она.