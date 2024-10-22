Тем, кто хочет поехать в Лапландию на праздники, может не хватить мест, так как популярность этого направления постоянно растет, а билеты и жилье быстро раскупают. Эксперты подчеркивают важность раннего бронирования, чтобы избежать разочарований, особенно в рождественский период.
Жители Эстонии любят откладывать планирование зимнего отдыха на последний момент: когда этим стоит заниматься?
«Большинство жителей Европы отдыхает одновременно. Это увеличивает спрос на поездки и проживание, что отражается на ценах», - объясняет руководитель отдела Go Travel Яне Лаурисоо. Она добавляет, что наличие туров на Рождество и Новый год ограничено, и часто турпакеты распродаются заранее: «В конце года мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда спрос есть, а предложить нечего».
Это подтверждают и в Estravel. «Лучшие варианты проживания бронируются довольно рано, поэтому оставшиеся варианты могут не соответствовать ожиданиям тех, кто действует позже», - рассказывает руководитель отдела отношений с поставщиками Estravel Эвелин Маддисон.
Популярность Лапландии растет
«Лапландия и деревня Санта-Клауса всегда были популярны среди семей Эстонии. Спрос на это направление за последние годы вырос еще больше. В рождественский период жилье и транспорт в популярных местах быстро заканчиваются», - отмечает Маддисон, которая сравнивает посещение деревни Санта-Клауса с поездками в Диснейленд или Леголенд, которые люди хотят посетить хотя бы раз в жизни. «Зачастую о бронировании начинают думать слишком поздно», - считает она.
По словам руководителя отдела Go Travel, план нужно составить не позднее Ивановой ночи. «Тем, кто точно хочет провести Рождество или Новый год в Лапландии, советуем начинать бронирование сразу после того, как билеты на поезд или самолет поступают в продажу», - говорит Лаурисоо. Она отмечает, что летом выбор больше и цены немного ниже, но к октябрю доступных мест мало, а цены уже выше.
Много возможностей
Для путешествия в Лапландию есть множество вариантов, от авиарейсов до автопоездов и автобусов. «В случае коротких поездок самый быстрый и удобный способ добраться до пункта назначения - это авиаперелет, но семьи, ищущие больше свободы и гибкости, часто выбирают автопоезд, - объясняет Лаурисоо. - Машину загружают в автовагоны, а пассажиры могут выбрать: провести ночь в спальном купе или на сиденьях».
Для тех, кто ищет более доступную по цене и экологичную альтернативу, FlixBus недавно открыл маршрут до Рованиеми. «Автобусная линия, начинающая путь из Кракова, проходит через Пярну и Таллинн, что расширяет возможности эстоноземельцев для поездок в Лапландию», - говорит руководитель бизнеса FlixBus в Балтии Камила Залевска. Она подчеркивает, что паромное сообщение Tallink через Финский залив включено в стоимость билета.
«Мы видим, что за первые несколько недель работы маршрута интерес к билетам оказался выше, чем ожидалось. По мере приближения Рождества спрос вырастет еще больше, и автобусные билеты могут быстро раскупить», - отмечает Залевска. Она подчеркивает, что раннее бронирование не только гарантирует место, но и снижает цену, так как по мере приближения даты поездки стоимость билетов растет.
Большие расстояния - вызов для семей с детьми
Лапландия может казаться близкой, но дорога туда длинная и утомительная, особенно с маленькими детьми. «Мой собственный опыт поездки на машине с тремя детьми был довольно утомительным»,- признается Маддисон. - Обратно мы ехали на автопоезде, что сделало поездку намного проще и удобнее. К утру мы были в Хельсинки отдохнувшими и довольными».
При самостоятельных поездках на машине Лаурисоо рекомендует рассмотреть разработанные маршруты с промежуточными остановками. «Для семей с детьми хорошей возможностью будет остановиться, например, в отеле Eden в Оулу, где есть отличный СПА-центр и большие бассейны. На обратном пути можно посетить зоопарк Рануа и провести пару дней на горнолыжном курорте в Ювяскюля».
Представитель FlixBus делится аналогичными рекомендациями: «Путешествуя с детьми, важно заранее планировать развлечения. Игры, такие как дорожное бинго или поиск достопримечательностей, помогут скоротать время и сделать путешествие более приятным».
Популярные альтернативы Лапландии
Многие семьи совмещают посещение деревни Санта-Клауса с лыжным отдыхом. «Очень часто из Лапландии отправляются на горнолыжные курорты в Леви», - говорит Маддисон.
Кроме Финляндии, по словам Маддисон, популярны также горнолыжные курорты в других частях Европы, а также теплые солнечные направления, такие как Египет и Канарские острова. Лаурисоо отмечает, что поездки на юг более популярны, так как они позволяют семьям убежать от холода под пальмы. «Самыми популярными направлениями у нас являются Египет и Канары, за ними следуют более далекие экзотические места, такие как Таиланд или Карибы».
Представитель FlixBus добавляет, что на Рождество популярны также посещения различных рождественских ярмарок в странах Балтии, Польше и Германии, куда также обеспечено хорошее автобусное сообщение.