У эстонцев наконец появилась возможность добиваться побед под флагом своей страны

Команда будет выступать под сине-черно-белым флагом, а ее костяк ​​составляют эстонские гонщики, вокруг которых строится вся система: Мартин Лаас, Михкель Ряйм, Глеб Карпенко и Оскар Нису.

Чэнь Сяоян, китайский менеджер новой команды, рассказал, что эстонцы провели отличный сезон в этом году, в течение которого они одержали 11 профессиональных побед в категории UCI.

«Даже я не мог себе представить такого хорошего сезона. Вклад эстонцев в команду настолько велик, что я решил сотрудничать с Союзом велосипедистов Эстонии и даже зарегистрировать команду в Эстонии.

Если в этом сезоне мы были вынуждены выставлять на определенные гонки больше монгольских гонщиков, то в дальнейшем таких ограничений не будет и мы сможем разыграть все свои карты на эстонцах», - добавил представитель команды.

Лаас, главный спнринтер новой команды, сказал, что в этом году после нескольких плохих сезонов он вернулся и вновь обрел уверенность в себе.

Карпенко: «В основном мне приходится делать грязную работу, но я все равно очень доволен, потому что хорошо знаю свою роль и в команде она очень ценится».

Нису, одержавший в этом году свою первую профессиональную победу, отметил, что именно с этой командой он сможет одержать еще несколько профессиональных побед в будущем.

Ряйм, один из инициаторов этого проекта, подчеркнул, что после многих лет гонок в составе иностранных команд наконец-то появилась возможность добиваться результатов под флагом родной страны, что в случае хороших результатов наверняка привлечет к Эстонии большое внимание.

«Для меня большая честь ехать к победе с моими хорошими друзьями, с которыми во время гонки даже не нужно много общаться – мы с одного взгляда понимаем друг друга», - сказал Ряйм.

В начале ноября в Китае Ряйм, Лаас и Карпенко проведут свои последние гонки в составе нынешней команды.