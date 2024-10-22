До президентских выборов в США остается две недели, и, согласно новым опросам, Дональд Трамп практически полностью сравнялся с Камалой Харрис в ключевых штатах, где будет решаться вопрос о том, кто станет следующим хозяином Белого дома.
До выборов в США две недели. Разрыв между Трампом и Харрис – в пределах погрешности опросов
Опубликованный в понедельник опрос, проведенный Washington Post-Schar School, показал, что оба кандидата практически сравнялись в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине - в штатах, где определится победитель выборов.
Опрос также показал, что Трамп и Харрис сравнялись на национальном уровне - по 47 процентов у каждого. Большинство опросов, проведенных в последние недели, давали Харрис незначительное преимущество в среднем по стране.
Результаты совпадают с данными агрегатора десятков американских опросов, который ведет британское издание Financial Times.
Согласно данным FT, и в ключевых штатах, и в среднем по стране Трамп и Харрис идут вровень. В четырех важнейших регионах разрыв в результатах опросов составляет менее половины процентного пункта, то есть в пределах погрешности.
В Северной Каролине, Пенсильвании и Мичигане ни один из кандидатов не обгоняет другого более чем на два десятых процентного пункта. При этом выиграть выборы без победы хотя бы в одном из этих штатов ни у одного кандидата не получится.
Как отмечает New York Times, в этих условиях термин «лидирует» нужно взять в кавычки. Разница между «лидером» и «отстающим» в 0,2 пункта может показаться очень значительной, однако исход выборов определяют не опросы, а избиратели.
Поэтому преимущество или недостаток в 0,2 пункта в среднем по опросам нельзя считать серьезным индикатором.
На прошлых выборах опросы зачастую систематически недооценивали или переоценивали шансы одного из кандидатов на несколько процентных пунктов.
Нечто похожее может произойти и в этот раз, предсказывают социологи.
В начале года и после июльского покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании Трамп значительно опередил в опросах президента Джо Байдена, на тот момент бывшего кандидатом в президенты от Демократической партии.
Когда его сменила Харрис, разрыв этот быстро сократился, и до последнего времени она опережала Трампа, хотя и незначительно, в том числе и в большинстве колеблющихся штатов.
Однако в последние недели кампания Трампа, похоже, вновь набрала обороты.
Как считает FT, избиратели постепенно сбрасывают со счетов его судимости и грубое поведение и готовы принять его популистскую экономическую политику.
Значительная разница между кандидатами заметна в том, что касается финансирования кампании: здесь Харрис по-прежнему опережает Трампа.
Трампу с начала января 2023 года удалось собрать 894 млн долларов.
Согласно анализу последних федеральных деклараций, проведенному FT, кампания вице-президента и поддерживающие ее группы долларов только с июля по конец сентября собрали 971 млн долларов.
Если считать и пожертвования кампании Байдена, которые унаследовала Харрис, то с января 2023 года демократы собрали 1,58 млрд долларов.
Харрис также заручилась поддержкой некоторых миллиардеров, жертвовавших деньги в комитеты политических действий (political action committee, PAC) - в США это освобожденные от налогов организации, собирающие взносы членов комитета и передающие эти средства на проведение кампаний.
В отличие от кандидатов, они могут собирать в их поддержку неограниченное количество средств.
Поддерживающий Харрис комитет Future Forward получил пять млн долларов от губернатора Иллинойса Джей Би Прицкера (считавшегося одной из возможных замен Байдену, когда тот вышел из президентской гонки) и еще десять млн долларов от соучредителя Facebook Дастина Московица. Ранее Московиц пожертвовал комитету еще три млн долларов.
Демократы, однако, меньше, чем республиканцы, полагаются на крупные пожертвования, поскольку получают немалые суммы от мелких доноров.
В свою очередь Трампа поддержал самый богатый человек на планете Илон Маск и миллиардеры Тимоти Меллон, Мириам Адельсон и Ричард Уйхляйн: в сумме они пожертвовали комитетам политических действий в поддержку бывшего президента 395 млн долларов - почти половину всех средств его кампании.
Если считать собранные комитетами средства, сторонники Байдена и Харрис собрали примерно на 370 млн долларов больше, чем сторонники Трампа: 1,89 млрд долларов против 1,52 млрд.
Ожидается, что в оставшиеся до выборов две недели Трамп и Харрис будут колесить по стране, пытаясь мобилизовать свой электорат, а главное - привлечь на свою сторону тех американцев, которые еще не решили, кого поддержать, да и голосовать ли вообще.