Видео На этапе Гран-при по мотоспорту гонщики попали в тяжелую аварию

Столкнувшись, гонщики упали. Фабио Ди Джаннантонио (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ехал позади этого дуо и видел всю ситуацию вблизи.

«Это было ужасно, действительно очень страшно», - сказал Ди Джаннантонио, который сам едва не упал на том же повороте. «Пока я пытался контролировать свою машину, видел, как два мотоцикла практически взорвались».

A luckless incident late on 💥



Thankfully, Maverick has been declared fit and Bez has no fractures but he has gone to the hospital in Melbourne for a full check up



The incident is also still under investigation by the Stewards #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/6z8hsHSmTu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 19, 2024

От байков Безекки и Виньялеса во все стороны летели обломки, некоторые из них попали и в Ди Джаннантонио: «Мой титановый гоночный костюм, шлем и визор были полностью уничтожены».

После аварии Безсекки был на вертолете доставлен в больницу Мельбурна для обследования. К счастью, и Джаннантонио, и Виньялес, и Беззекки отделались лишь испугом.

Австралийский этап выиграл Хорхе Мартин (424 очка), который также продолжает оставаться лидером чемпионата мира. Он опережает Франческо Банья на 20 и Марка Маркеса на 79 очков. Следующий этап MotoGP пройдет в Таиланде в ближайшие выходные. В этом году также запланированы этапы в Малайзии и Валенсии.