Таллиннская горуправа нашла средства на покупку здания основной школы Каламая

По словам вице-мэра Мадле Липпус, приоритетом второго дополнительного бюджета является обеспечение непрерывности предоставления городских общественных услуг, особенно в области образования и социального обеспечения, а также инвестиции в улучшение городской среды.

«Изменения в инвестиционной деятельности связаны с ростом цен на строительство и в некоторых случаях с более длительными сроками проектирования, чем планировалось. Дополнительные средства предусмотрены для выкупа здания начальной школы Каламая у частного партнера, чтобы начать расширение школьного здания и смягчить дефицит мест в школах района Пыхья-Таллинн», - сказала Липпус.

В сфере образования предусмотрены дополнительные средства для поддержки услуг по уходу за детьми.

В области культуры скорректированы доходы и расходы городских культурных учреждений в соответствии с фактическим выполнением собственных доходов и текущих расходов. Наибольший рост расходов за счет собственных доходов наблюдается у Таллиннского городского театра и Таллиннского городского музея.

В области социального обеспечения будут скорректированы объемы субсидий на аренду для беженцев, услуги перевода и реабилитационные услуги в соответствии с договорами, заключенными с Департаментом социального страхования. Дополнительные средства будут выделены на опорные услуги для детей с особыми потребностями, а также для услуг замещающего и последующего ухода и услуг по уходу за детьми с инвалидностью. Также будут покрыты расходы на ремонт недвижимости, предназначенной для социального жилья, и уточнены расходы на деятельность Таллиннской скорой помощи, где предусмотрено приобретение прицепа и оборудования на случай катастроф.

В качестве нового внешнего проекта в дополнительном бюджете отражается международный проект «Целостное понимание климатических изменений, экологических рисков и эпидемиологических показателей в регионе Балтийского моря - AURORA». Цель проекта - с помощью научных методов и ИТ-решений помочь политикам, работникам здравоохранения и местным самоуправлениям в решении проблем, связанных с климатическими изменениями.

Согласно второму дополнительному бюджету, общий объем бюджета города уменьшится на 28,8 миллиона евро. После принятия второго дополнительного бюджета уточненный объем бюджета города Таллинна на 2024 год составит 1,23 миллиарда евро.