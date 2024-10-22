«Надежда умирает последней»: производитель террасных ванн подал заявление о банкротстве

«Я неисправимый оптимист, и, как известно, надежда умирает последней. (...) Это был момент, когда пришлось взглянуть в лицо ответственности и признать ситуацию такой, какая она есть», - прокомментировал основатель и руководитель Lingalaid Вахур Поолак.

С одной стороны, в неплатежеспособности виноваты обвинения в плагиате со стороны финского конкурента, которые парализовали производство, а с другой стороны, резко сократилось количество заказов на основных рынках компании - в Эстонии и Нидерландах, пояснил Поолак.

На прошлой неделе были выполнены последние заказы клиентов, после чего было подано заявление о банкротстве в суд.

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