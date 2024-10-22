Людям старше 50 лет становится все труднее найти работу, а тем, у кого она есть, сейчас приходится держаться за свое место изо всех сил, пишет независимый журналист Калев Вилгатс.
МНЕНИЕ ⟩ Повышение пенсионного возраста требует наличия рабочих мест
Вероятно, идеи Министерства социальных дел принесут плоды, и с 2027 года пенсионный возраст будет установлен на уровне 65 лет и одного месяца. До сих пор пенсионный возраст повышался на три месяца в зависимости от года рождения, достигая 65 лет для тех, кто родился в 1961 году. Далее пенсионный возраст будет зависеть от ожидаемой продолжительности жизни, и может даже снизиться, если продолжительность жизни сократится. Привязка пенсионного возраста к продолжительности жизни была введена во время правления правительства Юри Ратаса в 2017 году.
Увеличение продолжительности жизни можно объяснить статистическими манипуляциями, поэтому было бы лучше учитывать годы, прожитые в добром здравии. Таким образом, пенсионный возраст можно было бы ограничить 65 годами, потому что к этому времени, а иногда и раньше, большинство людей сталкивается с какими-либо проблемами со здоровьем, которые вынуждают уделять больше внимания своему состоянию и заботе о себе.
Я убежден, что люди, которым до пенсии осталось пять лет, должны быть защищены от потери работы законом. Проблема эстонского рынка труда в том, что работников старше 50 лет неохотно берут на работу. Хотя бывают исключения, как, например, у сети магазинов Rimi, которая проводила кампанию по найму пожилых сотрудников. Наибольшие шансы найти новую работу есть у тех, кто устраивается к работодателю того же возраста. Однако в целом ситуация довольно печальная.
Я убежден, что люди, которым до пенсии осталось пять лет, должны быть защищены от потери работы законом
Притеснение работников старше 50 лет мне непонятно и кажется несправедливым. Эти люди обладают навыками, опытом работы, они лояльны, они больше не берут отпуск по уходу за детьми и не будут звонить утром с жалобами на боль в животе, чтобы оправдать свое отсутствие на работе. Но их все равно не нанимают.
На рынке труда процветает грубость и неуважение к людям. Мало кто из работодателей дает обратную связь кандидатам или хотя бы благодарит их за участие в отборе. Довольно часто на принятие на работу влияет не знание и опыт, а пол. Если в отделе коммуникаций учреждения работают только женщины, можно быть почти уверенным, что на освободившееся место также выберут женщину, даже если у нее нет опыта в этой области.
Очень распространена ситуация, когда людей обманывают с зарплатой. Пожилой соискатель может получить работу, но работать приходится на полную ставку, а зарплата - как за полставки. Это приводит сначала к бедности среди работающих, а затем к бедности среди пенсионеров. До 1998 года все было справедливо: чем больше стаж, тем выше пенсия, размер зарплаты не играл роли. С 1999 года действует другой принцип: чем больше зарплата, тем выше пенсия. На размер пенсии влияет сумма социального налога, уплаченного с зарплаты пенсионера.
В 2018 году средняя зарплата составляла 1310 евро в месяц. Если человек получал зарплату, равную этой сумме, ему начислялся коэффициент 1,0 за каждый год работы. Однако для тех, кто получал минимальную зарплату в 500 евро, коэффициент был намного ниже - всего 0,38. Это означало, что для получения полного года стажа нужно было проработать три года. Политики, создавшие эту систему, не учли, что работники сферы уборки, чья работа оплачивается низко, остаются в невыгодном положении. Зарплаты медсестер в больницах и сотрудников домов престарелых тоже были низкими, что отражает отношение государства к их труду.
Однажды я спросил сотрудников Кассы страхования от безработицы, верят ли они сами, что различные программы (пере)обучения действительно облегчают поиск новой работы. На что мне честно ответили: «Нет, не верим». Кто же допустит к своей печи или плите печника без практики и рекомендаций, особенно если лицензированные мастера вынуждены рекламировать свои услуги в местных газетах? Скорее, такие программы пытаются просто поддерживать безработных в активном состоянии, чтобы они могли общаться с другими и не оставались дома, уныло сидя в одиночестве. К сожалению, у меня нет хороших решений, как сделать Кассу страхования от безработицы более эффективной в борьбе с безработицей. Всё ведь зависит от того, есть ли рабочие места. Повышение пенсионного возраста должно сопровождаться увеличением числа доступных вакансий.
По состоянию на середину октября в Эстонии было зарегистрировано 47 266 безработных, а уровень безработицы держался на уровне около семи процентов. Эта цифра сама по себе ничего не говорит. Для сравнения, это примерно столько же людей, сколько проживает в Пярну и его окрестностях. С учетом всего трудоспособного населения страны, это внушительная цифра.
Те, у кого есть работа, вынуждены держаться за свое место изо всех сил. Если работодатель пытается уволить вас, ссылаясь на финансовые трудности компании, и при этом вы являетесь единственным сотрудником, которого хотят сократить, да еще и с небольшой зарплатой, не подписывайте никаких документов. Держите хвост пистолетом и обращайтесь в комиссию по трудовым спорам или, если потребуется, в суд. К сожалению, многие понимают это слишком поздно, когда документы уже подписаны и вернуть рабочее место невозможно.