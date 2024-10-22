МНЕНИЕ Повышение пенсионного возраста требует наличия рабочих мест

Притеснение работников старше 50 лет мне непонятно и кажется несправедливым. Эти люди обладают навыками, опытом работы, они лояльны, они больше не берут отпуск по уходу за детьми и не будут звонить утром с жалобами на боль в животе, чтобы оправдать свое отсутствие на работе. Но их все равно не нанимают.

На рынке труда процветает грубость и неуважение к людям. Мало кто из работодателей дает обратную связь кандидатам или хотя бы благодарит их за участие в отборе. Довольно часто на принятие на работу влияет не знание и опыт, а пол. Если в отделе коммуникаций учреждения работают только женщины, можно быть почти уверенным, что на освободившееся место также выберут женщину, даже если у нее нет опыта в этой области.

Очень распространена ситуация, когда людей обманывают с зарплатой. Пожилой соискатель может получить работу, но работать приходится на полную ставку, а зарплата - как за полставки. Это приводит сначала к бедности среди работающих, а затем к бедности среди пенсионеров. До 1998 года все было справедливо: чем больше стаж, тем выше пенсия, размер зарплаты не играл роли. С 1999 года действует другой принцип: чем больше зарплата, тем выше пенсия. На размер пенсии влияет сумма социального налога, уплаченного с зарплаты пенсионера.