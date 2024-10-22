Людям старше 50 лет становится все труднее найти работу, а тем, у кого она есть, сейчас приходится держаться за свое место изо всех сил, пишет независимый журналист Калев Вилгатс.
Повышение пенсионного возраста требует наличия рабочих мест
Вероятно, идеи Министерства социальных дел принесут плоды, и с 2027 года пенсионный возраст будет установлен на уровне 65 лет и одного месяца. До сих пор пенсионный возраст повышался на три месяца в зависимости от года рождения, достигая 65 лет для тех, кто родился в 1961 году. Далее пенсионный возраст будет зависеть от ожидаемой продолжительности жизни, и может даже снизиться, если продолжительность жизни сократится. Привязка пенсионного возраста к продолжительности жизни была введена во время правления правительства Юри Ратаса в 2017 году.
Увеличение продолжительности жизни можно объяснить статистическими манипуляциями, поэтому было бы лучше учитывать годы, прожитые в добром здравии. Таким образом, пенсионный возраст можно было бы ограничить 65 годами, потому что к этому времени, а иногда и раньше, большинство людей сталкивается с какими-либо проблемами со здоровьем, которые вынуждают уделять больше внимания своему состоянию и заботе о себе.
Я убежден, что люди, которым до пенсии осталось пять лет, должны быть защищены от потери работы законом. Проблема эстонского рынка труда в том, что работников старше 50 лет неохотно берут на работу. Хотя бывают исключения, как, например, у сети магазинов Rimi, которая проводила кампанию по найму пожилых сотрудников. Наибольшие шансы найти новую работу есть у тех, кто устраивается к работодателю того же возраста. Однако в целом ситуация довольно печальная.
Я убежден, что люди, которым до пенсии осталось пять лет, должны быть защищены от потери работы законом
Притеснение работников старше 50 лет мне непонятно и кажется несправедливым. Эти люди обладают навыками, опытом работы, они лояльны, они больше не берут отпуск по уходу за детьми и не будут звонить утром с жалобами на боль в животе, чтобы оправдать свое отсутствие на работе. Но их все равно не нанимают.
На рынке труда процветает грубость и неуважение к людям. Мало кто из работодателей дает обратную связь кандидатам или хотя бы благодарит их за участие в отборе. Довольно часто на принятие на работу влияет не знание и опыт, а пол. Если в отделе коммуникаций учреждения работают только женщины, можно быть почти уверенным, что на освободившееся место также выберут женщину, даже если у нее нет опыта в этой области.
Очень распространена ситуация, когда людей обманывают с зарплатой. Пожилой соискатель может получить работу, но работать приходится на полную ставку, а зарплата - как за полставки. Это приводит сначала к бедности среди работающих, а затем к бедности среди пенсионеров. До 1998 года все было справедливо: чем больше стаж, тем выше пенсия, размер зарплаты не играл роли. С 1999 года действует другой принцип: чем больше зарплата, тем выше пенсия. На размер пенсии влияет сумма социального налога, уплаченного с зарплаты пенсионера.
В 2018 году средняя зарплата составляла 1310 евро в месяц. Если человек получал зарплату, равную этой сумме, ему начислялся коэффициент 1,0 за каждый год работы. Однако для тех, кто получал минимальную зарплату в 500 евро, коэффициент был намного ниже - всего 0,38. Это означало, что для получения полного года стажа нужно было проработать три года. Политики, создавшие эту систему, не учли, что работники сферы уборки, чья работа оплачивается низко, остаются в невыгодном положении. Зарплаты медсестер в больницах и сотрудников домов престарелых тоже были низкими, что отражает отношение государства к их труду.
Однажды я спросил сотрудников Кассы страхования от безработицы, верят ли они сами, что различные программы (пере)обучения действительно облегчают поиск новой работы. На что мне честно ответили: «Нет, не верим». Кто же допустит к своей печи или плите печника без практики и рекомендаций, особенно если лицензированные мастера вынуждены рекламировать свои услуги в местных газетах? Скорее, такие программы пытаются просто поддерживать безработных в активном состоянии, чтобы они могли общаться с другими и не оставались дома, уныло сидя в одиночестве. К сожалению, у меня нет хороших решений, как сделать Кассу страхования от безработицы более эффективной в борьбе с безработицей. Всё ведь зависит от того, есть ли рабочие места. Повышение пенсионного возраста должно сопровождаться увеличением числа доступных вакансий.
По состоянию на середину октября в Эстонии было зарегистрировано 47 266 безработных, а уровень безработицы держался на уровне около семи процентов. Эта цифра сама по себе ничего не говорит. Для сравнения, это примерно столько же людей, сколько проживает в Пярну и его окрестностях. С учетом всего трудоспособного населения страны, это внушительная цифра.
Те, у кого есть работа, вынуждены держаться за свое место изо всех сил. Если работодатель пытается уволить вас, ссылаясь на финансовые трудности компании, и при этом вы являетесь единственным сотрудником, которого хотят сократить, да еще и с небольшой зарплатой, не подписывайте никаких документов. Держите хвост пистолетом и обращайтесь в комиссию по трудовым спорам или, если потребуется, в суд. К сожалению, многие понимают это слишком поздно, когда документы уже подписаны и вернуть рабочее место невозможно.