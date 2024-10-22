Поздно вечером в воскресенье Юлле, работающая в Virumaa Tugiteenused, вышла ненадолго на улицу, чтобы проветриться. Своих подопечных перед этим она уложила спать. Где-то вдалеке послышались чьи-то крики. Поначалу Юлле не обратила на это внимания.
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«Я услышала, как кто-то зовет на помощь»: из окна попечительского дома выбросился человек
Virumaa Tugiteenused находится на улице Ыуна, 15 в городе Тапа. Севернее, на другой стороне улицы Малле, находится бывшая Тапаская больница, где в настоящее время работает попечительский дом Tapa Pihlakodu, входящий в сеть попечительских домов Pihlakodu. Там 125 подопечных.
Юлле в Virumaa Tugiteenused была на смене, которая длится сутки. «Я просто вышла на улицу и тут услышала издалека человеческий голос. Сначала я подумала, что люди просто разговаривают. Но потом показалось, что будто кто-то зовет на помощь. Я вернулась в здание, взяла свой телефон. На это всё ушло время, прошло 15 минут точно, прежде чем я дошла до этого человека», - вспоминает Юлле.