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«Я услышала, как кто-то зовет на помощь»: из окна попечительского дома выпрыгнул человек

Перевод: София Солдатенко
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Бывшая Тапаская больница, где сейчас находится Tapa Pihlakodu.
Бывшая Тапаская больница, где сейчас находится Tapa Pihlakodu. Фото: Marianne Loorents

Поздно вечером в воскресенье Юлле, работающая в Virumaa Tugiteenused, вышла ненадолго на улицу, чтобы проветриться. Своих подопечных перед этим она уложила спать. Где-то вдалеке послышались чьи-то крики. Поначалу Юлле не обратила на это внимания.

Virumaa Tugiteenused находится на улице Ыуна, 15 в городе Тапа. Севернее, на другой стороне улицы Малле, находится бывшая Тапаская больница, где в настоящее время работает попечительский дом Tapa Pihlakodu, входящий в сеть попечительских домов Pihlakodu. Там 125 подопечных.

Юлле в Virumaa Tugiteenused была на смене, которая длится сутки. «Я просто вышла на улицу и тут услышала издалека человеческий голос. Сначала я подумала, что люди просто разговаривают. Но потом показалось, что будто кто-то зовет на помощь. Я вернулась в здание, взяла свой телефон. На это всё ушло время, прошло 15 минут точно, прежде чем я дошла до этого человека», - вспоминает Юлле.

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