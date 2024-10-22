Во вторник утром, около восьми часов, студент, проживающий в районе Аннелинн, Тарту, обнаружил, что боковое стекло его автомобиля Škoda Octavia разбито, а аккумулятор украден. Этот случай был не единственным: полиция также получила сообщение о похожем происшествии на бульваре Пыхья.
Разбили стелко и украли аккумулятор: ночью воры забрались в два автомобиля
«Это был огромный шок, ведь это моя первая машина, - рассказал студент. - Удивительно, что ничего другого не пропало. В машине было несколько ценных вещей, но воры забрали только аккумулятор».
Молодой человек сообщил о случившемся в полицию и затем отправился в ближайший магазин Anne Maxima, чтобы узнать, есть ли записи с камер видеонаблюдения. Однако выяснилось, что камеры магазина не охватывают место, где стояла его машина.
Помимо инцидента на улице Анне, сегодня полиция получила сообщение и с бульвара Пыхья, где также было разбито лобовое стекло автомобиля.
Подробности обоих происшествий все еще выясняются.
Полиция просит всех, кто заметил подозрительную активность прошлой ночью у жилого дома на улице Анне, 28, связаться с ними. Кроме поиска свидетелей, сотрудники правоохранительных органов также проверяют записи с камер видеонаблюдения.
Полиция также призывает всех, у кого в последние дни были повреждены автомобили, сообщить об этом.