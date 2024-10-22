Двое из четырех человек, похитивших и избивших мужчину в Вильяндимаа, отправятся в тюрьму на длительный срок

Двое мужчин были приговорены к нескольким годам лишения свободы, а один мужчина и женщина получили условные сроки с тремя днями заключения. Все приговоры были вынесены в рамках согласительного производства.

Самый длительный срок получил Артур Тамм, который за участие в инциденте в Выхме получил полтора года тюрьмы, но за предыдущие преступления ему был назначен дополнительный срок три с половиной года. В итоге его общее наказание составило пять лет и шесть месяцев.