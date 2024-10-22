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Двое из четырех человек, похитивших и избивших мужчину в Вильяндимаа, отправятся в тюрьму на длительный срок

Перевод: Сергей Светлов
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В Выхма 41-летнего мужчину заставили сесть в машину, вывезли за город и продолжили избивать у озера в Выхмассааре.
В Выхма 41-летнего мужчину заставили сесть в машину, вывезли за город и продолжили избивать у озера в Выхмассааре. Фото: Marko Saarm

В Вильянди суд признал виновными четверых человек, которые в январе в Выхма напали на 41-летнего мужчину, заставили его под угрозой оружия сесть на заднее сиденье автомобиля, увезли в лес и угрожали убить.

Двое мужчин были приговорены к нескольким годам лишения свободы, а один мужчина и женщина получили условные сроки с тремя днями заключения. Все приговоры были вынесены в рамках согласительного производства.

Самый длительный срок получил Артур Тамм, который за участие в инциденте в Выхме получил полтора года тюрьмы, но за предыдущие преступления ему был назначен дополнительный срок три с половиной года. В итоге его общее наказание составило пять лет и шесть месяцев.

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