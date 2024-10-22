ЕСПЧ впервые удовлетворил иски десятков россиян-«иноагентов»

Россия была исключена из Совета Европы в марте 2022 года - вскоре после вторжения в Украину. После этого Россия отказалась выполнять решения ЕСПЧ. В июне 2022 года был принят закон о неисполнении решений ЕСПЧ. Закон предусматривает, что российские власти отказываются исполнять все решения, вступившие в силу после 15 марта 2022 года.

Европейский суд решил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение этих исков, так как Минюст вносил заявителей в реестр «иноагентов» и штрафовал за нарушение закона до 16 сентября 2022 года, когда Россия перестала быть участницей Конвенции о защите прав человека.

Представитель ряда заявителей юрист Кирилл Коротеев в разговоре с Би-би-си обратил внимание на то, что ЕСПЧ в числе прочего рассмотрел и обновленное российское законодательство об «иноагентах», то есть с поправками 2022 года.

«Суд полностью признал стигматизирующий характер термина "иноагент" и подтвердил, что принуждение публиковать маркировку нарушает свободу слова. Отдельно суд подчеркнул, что закон "об иноагентах" в отношении физических лиц не просто нарушает Конвенцию по защите прав человека, но он в принципе несовместим с конвенцией», - считает Коротеев.

Кроме того, в решении ЕСПЧ говорится, что публикация персональных данных «иноагентов» не служит ни одной правомерной цели, требование отчетности является непропорциональной мерой, а ограничения на работу необоснованы, перечислил юрист принципиальные выводы ЕСПЧ.