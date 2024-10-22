Таллинн расширяет готовность к кризисным ситуациям

Согласно Закону о чрезвычайных ситуациях, местные самоуправления несут ответственность за обеспечение непрерывности жизненно важных услуг в условиях кризиса. В то же время среди услуг, предоставляемых городом, есть много таких, которые не относятся к категории жизненно важных, но сбои или прерывания в их работе могут оказать значительное влияние. Именно для регламентации таких услуг городская управа запросила создание планов обеспечения непрерывности в том числе и для каждой сферы.

«Важно предотвратить риски и проработать поведение в кризисных ситуациях в каждой сфере, так как в разных департаментах есть свои особенности и специфические нюансы, - пояснил вице-мэр. - Кроме того, мы делаем все это в тесном сотрудничестве и в одном ритме с городскими департаментами, так как видим, в какой степени мы можем помочь друг другу в сложных ситуациях. В итоге за полгода мы повысим готовность Таллинна предоставлять важные услуги жителям города даже в сложных условиях», - добавил Оя.

Планы обеспечения непрерывности работы городских учреждений отражают их способность выполнять задачи в кризисных ситуациях и решать различные кризисные проблемы. В этих планах согласовываются действия и разрабатываются решения для использования существующих возможностей, ресурсов и запасов. В документах указываются предоставляемые услуги, их приоритетность, а также оценивается, какие услуги необходимо предоставлять в любых условиях и какие можно ограничить при необходимости. Также в планах описываются риски с наибольшим влиянием, а также внутренние ресурсы учреждений и возможности их использования, перенаправления или хранения.

Для достижения этой цели все городские департаменты и районные управы назначили среди своих сотрудников ответственных за кризисное управление. Они систематически проходят обучение, а в их задачи входит координация разработки планов непрерывности оказания услуг. При составлении этих планов используется руководство, подготовленное Таллиннской муниципальной полицией, ответственной за кризисное управление и защиту населения. В этом руководстве описаны цели составления плана, его структура и ключевые темы. На протяжении всего процесса все учреждения консультируются сектором кризисной готовности Муниципальной полиции.