Аттракцион неслыханной щедрости: кафе бесплатно раздает посуду

А именно, кафе бесплатно раздает всем желающим посуду, которая у них осталась после закрытия.

«Заходите в кафе и возьмите подходящую вам посуду. Ассортимент постоянно обновляется, и посуду можно забрать бесплатно», - сообщается в соцсетях.

Есть выбор чашек, тарелок и многого другого. Посетителям также предлагают кофе и мороженое, но уже за деньги.