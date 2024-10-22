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Аттракцион неслыханной щедрости: кафе бесплатно раздает посуду

Перевод: rus.postimees.ee
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Посуда. Фото иллюстративное.
Посуда. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

Кафе Uskumatu, прекратившее работу в Пайде на прошлой неделе, начало новую неделю с очередного невероятного предложения.

А именно, кафе бесплатно раздает всем желающим посуду, которая у них осталась после закрытия.

«Заходите в кафе и возьмите подходящую вам посуду. Ассортимент постоянно обновляется, и посуду можно забрать бесплатно», - сообщается в соцсетях.

Есть выбор чашек, тарелок и многого другого. Посетителям также предлагают кофе и мороженое, но уже за деньги.

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