Кафе Uskumatu, прекратившее работу в Пайде на прошлой неделе, начало новую неделю с очередного невероятного предложения.
Аттракцион неслыханной щедрости: кафе бесплатно раздает посуду
А именно, кафе бесплатно раздает всем желающим посуду, которая у них осталась после закрытия.
«Заходите в кафе и возьмите подходящую вам посуду. Ассортимент постоянно обновляется, и посуду можно забрать бесплатно», - сообщается в соцсетях.
Есть выбор чашек, тарелок и многого другого. Посетителям также предлагают кофе и мороженое, но уже за деньги.