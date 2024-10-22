Эстонский девелопер недвижимости удивляет Латвию своим западным подходом к строительству жилья

«Весь последний год мы активно расширялись, и сейчас у нас в Латвии строится более 50 тысяч квадратных метров нового жилья. Этому предшествовали пять лет серьезной предварительной работы и, конечно же, десятилетие бесценного опыта работы в Эстонии», – сказал руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи.

У компании в Латвии далеко идущие планы, причем гораздо большего объема. Invego известна в первую очередь своим комплексным подходом к развитию новых жилых районов.

«Сегодня важны не только четыре стены и крыша, но и вся окружающая среда, потому что покупатели жилья все лучше осознают свои потребности и желания, к тому же они считают важным, чтобы стоимость собственности, которой они владеют, с течением времени увеличивалась. Если в Эстонии люди уже знают и ценят почерк Invego, то латышам наш подход кажется, скорее, новым и более западным», - сказал руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи.

В Риге Invego сейчас ведет строительные работы второго этапа проекта Parka kvartāls на 120 квартир, а в жилых районах Vītolu Parks на 360 квартир и Skanstes rezidences на 67 квартир уже началась продажа. В пригороде Риги, в Адаже, активно идет строительство нового жилого района Vide Ādaž, в котором будут только рядные дома для 86 семей.